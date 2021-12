Aún hay quienes no superan los desenlaces que dejó ‘Emily en París’, pues para muchos esta serie dejó abierta la posibilidad de una próxima entrega en la que se podría apreciar cómo la vida de su protagonista tendría una estabilidad necesaria para consolidar su profesión y relaciones.

Sin embargo, solo se espera que tanto Netflix como sus realizadores den por hecho, de forma oficial, que esta chica está dispuesta a seguir conquistando al público con sus dramas y con todo lo que aún está dispuesta a hacer por lograr sus objetivos. Mientras, el público sigue tras los pasos de estos personajes y los actores que interpretan esta trama en la que además se descubrió un inesperado romance de la vida real.

Y es que no es para menos, pues las largas jornadas de trabajo, así como los roces y conexiones que se hacen en el set permiten que siempre existan flechazos inesperados. Y en esta serie romántica no fue la excepción, pues dos de las estrellas que le dieron vida a ella no dudaron en quedar perdidamente enamorados.

Esta es la pareja que se enamoró en el set de ‘Emily en París’

Para sorpresa de muchos el romance en Emily en París no viene dado de su protagonista, la actriz Lily Collins, sino de una de las más fieles aliadas y amigas de Emily Cooper, que no es otra que Mindy, interpretada por Ashley Park. Ella cayó rendida ante la impactante y muy seductora personalidad de Lucien Laviscount quien a través de su rol como Alfie no solo conquistó a la audiencia, sino también a esta chica que en la segunda temporada tuvo más protagonismo.

Esta pareja que se conoció en el set de esta muy exitosa serie de Netflix no dudó en halagarse desde el primer encuentro, luego algunos coqueteos y salidas confirmaron lo que muchos sospechaban, pero que no se atrevían a comentar.

Y aunque este amorío no se ha hecho de forma oficial, para su compañeros esto no ha sido suficiente, pues hasta sus publicaciones en sus cuentas personales de Instagram hablan por sí solas. Y es que desde hace ya varios meses no dudan en comentar sus fotos, razón de sobra para dejar evidencia de que entre ello existe más que una relación de trabajo.

Incluso, para sus cercanos, esta ha sido la prueba más contundente para afirmar que entre ellos hay una relación cordial, afectiva, muy cercana y que tiene contentos hasta a sus fieles seguidores quienes desde ya consideran que son la pareja perfecta aunque en pantalla no los vieron interactuar mucho para sacar sus conclusiones.

Esto no ha detenido a quienes consideran que son la pareja del momento y que ambos están disfrutando de una linda conexión que se dio en medio de una historia parisina muy romántica, sexy y apasionada. Por ahora, solo queda esperar que ambos den más pie para demostrar que su relación “va viento en popa” y que ambos están dispuestos a mostrarse ante el mundo sin prejuicios ni temor al qué dirán.