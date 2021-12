“Es un ejemplo de manipulación”: Dwayne Johnson rechaza la petición de Vin Diesel de volver a ser parte de ‘Rápidos y Furiosos’

Dwayne Johnson fue contundente al expresar que no volverá ser parte del reparto de la saga ‘Rápidos y Furiosos’.

El actor que recientemente se le vio en ‘Alerta Roja’ le respondió claramente a Vin Diesel quien le hizo una propuesta pública para que regresara a la franquicia.

‘La Roca’ como es conocido en la industria cinematográfica aclaró en una entrevista con CNN, que ya le comunicó a los directivos de Universal su decisión y se mostró enojado con Diesel.

El famoso so mostró sorprendido ante el mensaje publicado por Vin quien interpreta a Domic Toretto, pues ya habían conversado en privado y acordaron que no regresaría a la saga.

“Me sorprendí mucho por la última publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese”, expresó.

— Dwayne Johnson