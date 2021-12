Dwayne Johnson acusa a Vin Diesel de manipulación tras su petición para volver a Rápidos y Furiosos

Dwayne Johnson y Vin Diesel Los actores no tienen una buena relación

Rápidos y Furiosos es una de las franquicias más exitosas y populares de todos los tiempos, y está a punto de hacer su última película.

Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto ha sido clave en cada película, y en algunas entregas otros famosos actores participaron como Gal Gadot, John Cena, Charlize Theron, y Dwayne Johnson.

Aunque la frase “familia es familia” es una de las que impera en cada película, parece que en la vida real no es todo color rosa entre los actores.

Y es que entre Vin y Dwayne la relación ha sido tensa y polémica, especialmente cuando en el 2016 el actor conocido como “La Roca” dijo que sus coprotagonistas masculinos no eran muy profesionales.

“Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto. Culos dulces”, dijo el actor en ese entonces.

Sin embargo, parece que Vin quería dejar todo atrás y le pidió públicamente a Dwayne que volviera para la entrega número 10 de Rápidos y Furiosos.

“Mi hermano pequeño Dwayne ... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos ... pero ha llegado el momento. El legado aguarda”, dijo Vin Diesel en la publicación junto a una foto al lado del actor.

“Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor ayuno en el final que es 10! Lo digo por amor ... pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumpla su destino”, completó el famoso Toretto.

‘La Roca’ acusa a Vin Diesel de manipulación por su publicación en redes

En ese entonces, Dwayne no respondió ante esta petición, pero ahora, lo ha hecho durante una entrevista a CNN, y dejó claro que no estaba muy contento con quien fue su compañero.

“Me sorprendió mucho la publicación reciente de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, dijo el actor.

Pero, además, dejó claro que, para él, la publicación de Vin Diesel fue una total manipulación.

“La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que usara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento”.

Esto deja claro que la amistad que pudiera existir entre ellos ha quedado en el pasado, y que Dwayne está muy molesto con Vin por su publicación.

Sin embargo, Dwayne dejó claro que le desea lo mejor a la franquicia de Rápidos y Furiosos.

“Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia de Fast & Furious con gratitud y gracia. Es una lástima que este diálogo público haya enturbiado las aguas. Independientemente, confío en el universo Fast y su capacidad para ofrecer resultados consistentes a la audiencia, y realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto y miembros del equipo la mejor de las suertes y el éxito en el próximo capítulo”.