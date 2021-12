Cómo inició la rivalidad entre Dwayne Johnson y Vin Diesel en ‘Rápidos y Furiosos’

Dwayne Johnson fue contundente al expresar que no volverá ser parte del reparto de la saga ‘Rápidos y Furiosos’.

El actor que recientemente se le vio en ‘Alerta Roja’ le respondió claramente a Vin Diesel quien le hizo una propuesta pública para que regresara a la franquicia.

‘La Roca’ como es conocido en la industria cinematográfica aclaró en una entrevista con CNN, que ya le comunicó a los directivos de Universal su decisión y se mostró enojado con Diesel.

De acuerdo a lo publicado por IndieWire, los roces comenzaron con las exigencias de Diesel sobre ‘La Roca’, dicho medio afirmó que el actor y director de la cinta le dio ‘amor rudo’ a Dwayne Johnson.

“Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos. Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Eso costó mucho trabajo. Teníamos que llegar ahí y, a veces, en ese momento, yo podía dar mucho ‘amor del duro’. No soy felliniano, pero haría cualquier cosa que sea necesaria para conseguir interpretaciones en todo lo que produzco.”

“Hobbs era un personaje duro de encarnar. Mi aproximación en ese momento era dar mucho ‘amor del duro’ para ayudar a conseguir que esa interpretación llegase donde necesitaba estar. Decir como productor: ‘De acuerdo, vamos a tener a Dwayne Johnson, que está asociado con la lucha libre, y vamos a forzar este mundo cinemático, miembros del público, para considerar a su personaje como alguien que no conocen.”

Vin Diesel y Dwayne Johnson tuvieron una pelea histórica en el set de una de las secuelas de Rápido y Furioso.

Según se rumoraba en aquel entonces The Rock perdió la paciencia por la impuntualidad del actor que encarna a Toretto en el último tramo de la producción de la octava película de la saga.

La pelea fue tan grave y creció tanto que las últimas semanas de trabajo se dejaron de hablar.

Luego de algunos posteos de Instagram en el que se dijeron de todo sin nombrarse, en una entrevista con Rolling Stone, Johnson confirmó que se había agarrado a golpes con Diesel.

El famoso so mostró sorprendido ante el mensaje publicado por Vin quien interpreta a Domic Toretto, pues ya habían conversado en privado y acordaron que no regresaría a la saga.

“Me sorprendí mucho por la última publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese”, expresó.

— Dwayne Johnson