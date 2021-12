Así luce actualmente Brenda Castaño de “Soy tu dueña”

Además de los personajes encarnados por Lucero, Fernando Colunga y Gaby Spanic, la telenovela Soy tu dueña estuvo colmada de personajes secundarios que sazonaron las tramas.

Entre estos está Brenda Castaño Lagunés, quien hizo su entrada en la historia para exigirle a Alonso Peñalvert cumplir con su deber como padre ante su hijo juntos: Santiaguito.

Brenda en "Soy tu dueña" | Captura video

Al inicio de la trama estrenada en 2010, la dedicada madre aparece determinada a conseguir que a su pequeño no le falte nada y cumpla su sueño de conocer a su papá.

Por esto, lucha para Alonso se acerque al niño y pague lo corresponde para su manutención. Además, quiere que Valentina Villalba sepa que su prometido tiene un hijo antes de casarse.

Un propósito que, como recordaremos, no consigue a causa de la intervención de la envidiosa villana Ivana Dorantes y las mentiras del padre de su hijo.

Brenda en "Soy tu dueña" | Captura video

Al final, el antagonista deja plantada en el altar a Valentina y desaparece; sin embargo, más adelante vuelve y comienza una relación amistosa con Brenda por el bien de su primogénito.

Tristemente, la noble mujer que sufre problemas cardíacos muere en una operación, dejando a un entonces cambiado Alonso a cargo del hijo que procrearon en su fugaz relación.

Brenda en "Soy tu dueña" | Captura video

Detrás de este personaje, estuvo extraordinaria la actriz mexicana Alejandra Procuna. En aquella época, la intérprete ya llevaba décadas de recorrido artístico a sus espaldas.

Desde entonces, han transcurrido 11 años en los que mucho ha pasado en la vida de esta talentosa estrella.

Brenda en "Soy tu dueña" | Captura video

El cambio de Brenda de Soy tu dueña

En la actualidad, Procuna tiene 52 años, el tiempo parece no pasar por ella pues apenas ha cambiado desde Soy tu dueña y sigue trabajando en el mundo de la actuación.

Tras su destacada participación en esta ficción de Televisa, la histrionisa prosiguió expandiendo su trayectoria actoral en todos los escenarios posibles.

En la televisión, desde la última vez que dio vida a Brenda Castaño, la luminaria ha formado parte del elenco de 11 producciones; de acuerdo a Imdb.

Corazón que miente (2016), Tenías que ser tú (2018), La mexicana y el güero (2020) y, más recientemente, Contigo sí (2021) son algunas de las últimas novelas en las que actuó.

Por otro lado, en el cine, solo ha trabajado en una película más desde entonces: Siete años de matrimonio (2013). Mientras, en el teatro participó en numerosas puestas en escena.

¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, Una noche de locuras y Derechos de humanidad son un puñado de las obras teatrales en las que ha derrochado su talento.

No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas durante los últimos 11 años. La actriz también vivió una temporada muy dura en la que no conseguía casi oportunidades en el medio artístico.

En este tiempo, la artista se armó de valor y comenzó a trabajar como taxista de Uber en la Ciudad de México para salir adelante; un oficio que desempeñó por unos cuatro años.

Alejandra dio ejemplo de superación trabajando como taxista

Durante esta época como chofer, la famosa incluso emprendió comprando varios autos y rentándolos para taxistas, logrando con esto dar un ejemplo de superación y tenacidad.

Aunque estos días no fueron fáciles, ya quedaron atrás. Y es que, hace tres años, las ofertas volvieron a llover y la artista pudo retomar su carrera.

Desde entonces, no ha parado de ejercer su pasión, la actuación, en diferentes proyectos.

“Tengo como tres años que no he manejado porque he tenido trabajo en mi carrera y gracias a Dios me ha ido muy bien”, dijo la actriz en una reciente entrevista Las Estrellas.

“Pero ahí tengo mi palomita blanca, ahí tengo la aplicación, ahí si se me antoja un domingo me saldré a dar una paseada”, agregó, mostrándose abierta a volver a ser taxista si es necesario.

Su negocio, no obstante, lo cerró debido a lo complejo que fue abordarlo. De hecho, hasta sufrió el robo de uno de los vehículos.

Hoy en día, aparte de seguir actuando, la eterna Brenda de Soy tu dueña sigue en contacto con el público mediante redes sociales como Instagram.

En esta red social, constantemente comparte con sus más de 28 mil seguidores fotos con las que presume lo guapa que luce y lo feliz que vive ahora con su familia.