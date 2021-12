Angélica Sepúlveda confiesa por qué se terminó su relación amorosa de 4 años

Pese a la distancia, Angélica Sepúlveda vivió momentos muy románticos y emocionantes con su galán turco. De hecho, a principios del 2021 viajó hacia Turquía para reencontrarse con él. Luego de varias semanas debió volver a Chile, alejándose una vez más del “amor de su vida”.

Todo parecía funcionar entre los miles de kilómetros que les separan, sin embargo, la ex chica reality anunció hace algunos días que la relación con el hombre terminó. Por supuesto que los fans no tardaron en reaccionar y comenzaron a preguntarle qué había pasado.

El motivo de la ruptura entre Angélica Sepúlveda y su pololo turco

Para saciar la curiosidad de los internautas y serles fiel en la confianza, la famosa decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para revelar los motivos que la llevaron a terminar una relación de 4 años.

“Antes de tomar la decisión de terminar, lo analicé bien, pensé en ambos, en los proyectos individuales de cada uno, a dos o tres años más, y la verdad es que íbamos por caminos absolutamente diferentes”, partió diciendo Angélica Sepúlveda en uno de sus pronunciamientos más personales y sinceros.

4 años duró la relación entre Angélica Sepúlveda y su pololo turco. Foto: Instagram @fotech.cl

De acuerdo a su relato en redes sociales, la mujer también aclaró que el tema COVID-19 también afectó los planes y las prioridades. “El covid nos hizo cambiar el chip, yo me aferré a mis padres y descubrí que había cosas que quería hacer y que tenía postergadas solo por flojera o miedo, y él tiene proyectos hermosos que lo harán muy feliz, me incluyó siempre en ellos, pero no es lo que hoy quiero para mí”, explicó Angélica Sepúlveda.

Finalmente aclaró que no hubo responsables del quiebre y que está completamente agradecida por las viviencias amorosas que tuvo con el galán turco. “No hay culpables, no hay sufrimiento, no hay rencor, solo tengo agradecimiento y los mejores deseos para él”.

“Fueron 4 años maravillosos... Su entrega, protección y atención hacia mí fue lo que me enamoró y recordaré siempre, por eso me da lata que escriban mal de él”, añadió la famosa.

“Se acabó porque ambos priorizamos nuestros proyectos personales y eso no es ser egoístas, es pensar en uno primero y para mí es lo correcto”, expresó para sellar su publicación.

Angélica Sepúlveda afirmó que no hubo culpables en su quiebre con el turco. Foto: Instagram @fotech.cl

Angélica Sepúlveda se defiende de una funa

A finales de 2020 se dio a conocer la funa que realizó una persona en contra de Angélica Sepúlveda y su padre por, supuestamente, atropellar a una perrita y no prestarle ayuda. La denuncia fue compartida por la cuenta de Instagram RealityCuliao, en donde se expuso el testimonio del sujeto identificado como Carlos Flores.

Luego de funar al padre de la ex chica reality, también arremetió contra ella diciendo: “Es igual de patética que su papito corazón. Malas personas”.

Tras conocer la funa alzó la voz a través de la misma plataforma para desmentir la información. La famosa aseguró que los hechos señalados son falsos.

“Lamentablemente nos involucraron a mi papá y a mí en una mentira terrible (…) Mi papá jamás le haría daño a propósito a ningún animal y yo menos, somos una familia que se muere por el cuidado de ellos. Tres de nuestros perritos son recogidos de la calle, los amamos. Todos los gatitos que vemos los alimentamos hasta que alguien los adopta”, dijo.

“No conozco a ese tal Carlos Flores. Espero sea un perfil real y se comunique conmigo para explicar el motivo de tal daño. Estamos en una sociedad donde el odio, la envidia, la mala vibra enceguece. Con mi familia no le hacemos daño a nadie”, agregó.