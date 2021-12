Angélica Castro recordó su primera cita con Cristián de la Fuente

Angélica Castro y Cristián de la Fuente han vivido una maravillosa historia de amor y como fruto de esa relación nació su hija Laura. Después de un corto noviazgo, en el 2002 se casaron y con el paso del tiempo se han visto más enamorados que nunca.

Recientemente, la presentadora de televisión chilena fue una de las invitadas a un nuevo capítulo de Los 5 Mandamientos contó detalles de su relación y revivió cómo fue su primera cita con su esposo.

Angélica Castro habla sobre su romántica historia de amor

Angélica Castro contó que desde la primera velada, De la Fuente mostró mucha seguridad en afirmar que ella sería su futura esposa.

“El primer día que salimos me dijo de la nada ‘¿Qué quieres hacer más adelante?’, y yo le estaba contando de mi historia y me dice ‘Sí, bueno, pero tenemos tiempo si como me voy a casar contigo’, y yo cómo, ¿Qué dijiste? Primera vez que salía con él”, partió contando la famosa.

En el mismo orden de ideas, la también modelo contó otra romántica anécdota en los inicios de su relación. “Yo te diría que al mes saliendo, me dice ‘¿Qué día es hoy?’, y me dice ‘Ay, dibuja en un papel’. Hago unas letras, unos dibujos en una servilleta. De repente, me dice, ‘¿Me acompañai a un lugar?’ Era tarde”, recordó Angélica.

“Llegamos a un lugar y salen unos gallos bien grandes, todos tatuados. Entramos y era un lugar tatuajes. Entonces entra, agarra la servilleta y le dice ‘tatúeme esto en el brazo”, sentenció.

Del mismo modo, Castro contó que a los tres meses de relación se comprometieron y a los seis meses contrajeron matrimonio.

Ambos famosos han demostrado ser una pareja feliz junto a su hija. Foto: Instagram @angelicacastro_

La presentadora compartió adorable foto del recuerdo junto a su hija Laura

Hace unas semanas atrás, Angélica Castro inundó de ternura sus redes sociales con una postal del recuerdo junto a su hija Laura de la Fuente. La reconocida presentadora chilena compartió con sus seguidores en Instagram un recuerdo muy especial de cuando la joven era una bebé.

«Encontré esta foto en mi teléfono y mi corazón casi explota de tanto amor», partió diciendo la famosa en la foto donde le está dando de comer a su niña.

“Qué lindos recuerdos que con Lau seguimos coleccionando juntas”, añadió. Asimismo, sus seguidores reaccionaron ante la publicación que hasta el momento suma 22.600 ‘likes’.

«Qué bella foto… muero de amor», «que Dios las siga bendiciendo mucho, son preciosas», «soy madre de una bebé de año y medio y me da nostalgia saber que dejará de ser bebé», y » esos momentos y recuerdos son inolvidables y aún se palpan», fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Es evidente que la relación madre e hijas que tienen Laura y Angélica es muy cercana y así lo demostró la joven en el cumpleaños de Castro con unas conmovedoras palabras.

“La mejor mamá del mundo mundial. Muchas gracias por tu amor y apoyo incondicional y por nunca fallar en hacerme reír”, expresó De La Fuente a través de su cuenta en Instagram.

“Me encantan todas las instancias que creas para que podamos estar juntas y no sé cómo, pero siempre logras saber cómo me estoy sintiendo y me ayudas con eso. Te amo mamá”, concluyó.