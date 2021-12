Andrea Legarreta y la poderosa razón de amor propio por la que se retiró los implantes de senos

Aunque Andrea Legarreta suele reservarse muchos de los aspectos de su vida personal, la conductora confesó recientemente en Hoy que desde hace tiempo tomó la determinación de retirar sus implantes de seno.

Esto lo hizo en plena emisión cuando la producción compartió una reflexión que hizo la actriz Michelle Renaud sobre el mismo tema, por lo que la mexicana aprovechó la oportunidad para dar su testimonio.

En sus palabras, esto fue pensando en su bienestar y tranquilidad, ya que es bien sabido que a algunas mujeres la mamoplastia les puede ocasionar efectos secundarios o enfermedades, además que ellos no definen su belleza.

La razón por la que Andrea Legarreta retiró sus implantes

“Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”, comenzó diciendo la comunicadora de 50 años, según Milenio.

“Le llaman ‘breast implant illnes’ y es si tu cuerpo rechaza los implantes o te puede generar alguna enfermedad autoinmune, o nada, para que no se me asusten las que tienen”, dijo refiriéndose a la enfermedad del implante mamario.

Este es común y produce fatiga, pérdida de memoria, sarpullido en la piel, problemas para concentrarse y pensar con claridad y dolor en las articulaciones hasta que los implantes son retirados.

“Yo por ejemplo dije: ‘A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los implantes’. Y decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro”, confesó Andrea Legarreta.

La también actriz le recomendó a las mujeres con su mismo deseo buscar ayuda especializada para tomar la mejor alternativa si, al igual que para ella, empiezan a representar una incomodidad.

“Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal”, finalizó.