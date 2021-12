Shakira y famosas que muestran el poder de la belleza natural en looks caseros y sin maquillaje

La belleza natural cada vez es menos valorada en la sociedad, y es que estamos sometidas a cumplir estándares y estereotipos que nos hacen casi cambiar nuestra imagen.

Sin embargo, algunas famosas se han mostrado al natural, dejando claro el poder de lucir sin maquillaje y mostrando sus ojeras y arrugas.

Esto no quiere decir que no se maquillen, claro que lo hacen, pero no temen en mostrarse sin una gota de maquillaje, con looks caseros y sencillos, dejando ver que son mujeres y madres como todas.

Famosas que se muestran sin maquillaje y evidencian el poder de la belleza natural

Shakira

Shakira es una de las celebridades más exitosas, que constantemente se muestra en redes al natural y en casa, dejando ver su vida de mamá.

Para la Navidad, la colombiana posó al natural, sin maquillaje, con el cabello al natural, pijama, y un gorro navideño, deslumbrando con su belleza real.

Adamari López

Adamari es una de las mujeres más auténticas y reales del mundo del espectáculo, que se ha convertido en una inspiración y ejemplo.

Por eso, para Navidad posó muy feliz junto a su hija Alaia con pijamas combinadas, y se mostró sin maquillaje, luciendo hermosa y perfecta.

Kim Kardashian

Kim Kardashian es una de las famosas que constantemente sorprende con sus impactantes maquillajes, pero también se ha mostrado al natural.

El pasado 25 de diciembre, la celebridad posó al lado de su hija North con pijama navideña y completamente natural, con el cabello desarreglado.

Jennifer López

Otra famosa que también ha mostrado el poder de la belleza natural es Jennifer López, a sus 52 años.

Por eso, el 25 de diciembre también se dejó ver en un look casero, con pijama navideña y se mostró sin maquillaje y con su cabello natural y corto, mostrando su lado más real.

El punto no es dejar de maquillarnos, sino, valorar nuestra belleza real y natural, y sentirnos seguras y confiadas tanto al llevar maquillaje, como cuando no lo hacemos, y es una lección que estas famosas nos dan.