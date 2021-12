Nicole Kidman reveló la depresión que vivió luego de interpretar uno de sus personajes y pone el foco en la salud mental de las estrellas

Unos meses después de divorciarse del actor Tom Cruise, Nicole Kidman empezó a rodar la película “Las Horas”, donde encarnó a la escritora Virginia Wolf, y se metió tanto en el papel que terminó afectándola emocionalmente.

Durante una entrevista para la BBC, Nicole Kidman reveló la depresión que vivió cuando le tocó interpretar a ese personaje. Se acababa de separar de su pareja tras once años de estar juntos y con quién llegó a adoptar a dos hijos, entonces, le tocó interpretar a una mujer con una fuerte depresión.

Estaba tan metida en el papel, que la actriz sintió que el personaje la estaba absorbiendo. “Virginia fluyó a través de mí. Yo era un recipiente prácticamente abierto para que esto sucediera”, aseguró.

Pero lo que consideró más preocupante fue la grabación de la escena final, sobre ello, Nicole Kidman reveló: “No sé si alguna vez pensé en el peligro real. Estaba tan metida en el personaje... coloqué piedras en mis bolsillos y me metí al río. Una y otra vez. Probablemente, no tuve en cuenta el peligro que eso acarreaba”.

Nicole Kidman habló por primera vez de su salud mental

En la entrevista para el espacio “This Cultural Life” de Radio 4, que pertenece a la cadena BBC, Nicole Kidman compartió un poco más sobre su salud mental. Sobre ello resalta que ha “profundizado y pasado por muchos paisajes diferentes de salud mental, de pérdida, de alegría...”

Pese a no ser la primera vez que habla de lo difícil que le resultó superar su separación de Tom Cruise, puesto hace años en una entrevista admitió que tuvo que trabajar en su depresión para hallar su nuevo camino, y esto la ayudó a crecer como persona.

Sin embargo, la separación no fue lo único que la afectó en ese entonces. Los constantes intentos por quedar embarazada y las varias perdidas que sufrió, también contribuyeron en afectar su estado mental.

Afortunadamente dice que ahora está mucho más “consciente” del tiempo y de la importancia de estar cerca de personas sabias. “He crecido con ellos, me han enseñado, me han formado y me han visto, y ese es un hermoso viaje para emprender” comentó la artista al respecto.

Dice que no quiere cerrarse a medida que envejece. Le gustaría ser una persona más abierta, estar más disponible y ser más libre.

Nicole Kidman denuncia que actualmente la industria la discrimina por su edad

En la actualidad, Nicole Kidman tiene 54 años, y con respecto a esto la actriz recomienda a sus compañeras tener una piel dura. Ya que existe la creencia en la industria cinematográfica que cuando una actriz llega a los 40 años su carrera está acabada.

Si bien, Nicole Kidman asegura que nunca le han dicho que no la quieren en un proyecto debido a su edad, si le han cerrado la puerta y ha sentido que es debido a ello.

No es la primera actriz que realiza está misma denuncia, por ejemplo, Jennifer Aniston, Susan Sarandon, Jane Fonda, Julianne Moore, entre otras estrellas, han dicho que cada vez reciben menos ofertas a medida que acumulan más años de vida, hecho no sucede mucho con sus compañeros masculinos.

Este hecho se ve reflejado en la nueva cinta que protagoniza junto a Javier Bardem, “Being the Ricardos”, donde interpreta a la comediante Lucille Ball. En particular en una escena, que la actriz asegura se sintió sumamente identificada.

“En una de las escenas, a Lucille le dicen ‘Tienes 39, tu carrera ya terminó’. Realmente sentí eso. Porque al igual que le pasó a ella, cuando parte de la industria cinematográfica le cerró la puerta, la televisión se las abrió, tal como me pasó a mí” afirmó la actriz.

