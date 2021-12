Mujeres piden no romantizar la maternidad de Yuya porque “no es tan fácil” ni poética

Desde que Yuya anunció que se convertiría en mamá a finales de septiembre, ha fascinado a todos con todo su proceso.

Y es que a pesar de que la influencer suele ser muy reservada respecto a su vida privada, no ha podido resistirse a compartir los momentos más felices de esta nueva etapa.

”Desde que Mar llegó a la tierra, no puedo parar de sonreír. Gracias por todos los mensajes que nos han escrito. Recibo el cariño de ustedes como el mejor regalo“, escribió en Twitter a pocos días de dar a luz.

Yuya siempre ha sido muy honesta con sus seguidores por lo que también ha mostrado el lado no tan glamoroso de la maternidad, confesando qué hay días que se siente agotada.

Yuya Yuya ha inspirado a muchas con su maternidad deseada

Ahora que su actividad en redes sociales ha disminuido por lo que implica cuidar de su bebé, la mexicana decidió compartir lo que está sucediendo en un video muy personal.

“¡Qué pesado es esto!, pero qué hermoso es esto. Es como si después de haber parido a mí me hubieran llevado a otro plano. Es rarísimo, lo estoy descubiendo. Es un reto todos los días”, dice la influencer en el video.

Yuya siempre dijo que quería ser mamá y aunque está disfrutando cada momento con su bebé, ha tenido que hacer varios sacrificios de su tiempo para dedicarse a él. Esto ha hecho que no pueda estar tan presente en Youtube como antes y que incluso sus actividades básicas se conviertan en un reto.

Yuya

“Realmente este es mi momento libre. es que cuando lo ves de lejos, no dimensionas la cabronura que es ser mamá. Amigos es una cosa cabrona. Yo a veces tengo que ir a hacer mis necesidades personales al baño y es una cosa acá (cargando) que te vuelves máster, picuda. Si ya creías que eras increíble hora eres el triple de increíble”, continúa.

“No sé cómo mi diminuto cuerpo está haciendo para alimentar a un ser humano que está come y come y come”, dice entre risas.

Eso sí, mientras que hay mucha emoción respecto a las vivencias de Yuya, algunas mujeres han expresado que no hay que romantizar su vida.

“No romanticen la maternidad, basándose en las fotos de #Yuya, las morras van a creer que es así de fácil, cuando ser madre es una responsabilidad muy grande”.

“Oigan yo respeto a yuya pero no romanticen su maternidad. Ella tiene $, no tiene que ser Godin con todo lo que eso representa y complica la crianza de un hijo y pues básicamente tiene dinero y eso facilita muchas cosas”

“Hablemos de Yuya y su maternidad. Sí, la vemos muy “feliz”, pero eso no significa que la maternidad sea fácil o siempre hermosa, aún cuando vivimos una #maternidaddeseada. Ella como todas las que somos madres, sufrimos, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos”, expresó una usuaria.

Y es que aunque muchas le han aplaudido el hecho de que ponga sobre la mesa lo importante que es luchar por la maternidad deseada, la experiencia de cada una es diferente y no todas tienes las mismas oportunidades que ella.

Otra cosa que hay que tomar en cuenta la forma en la que la influencer presenta todo, tanto con la decoración, como con las palabras que usa y el tipo de fotografías que comparte, lo que le agrega un toque muy poético.

A todas nos gusta cuando las famosas comparten un lado más realista de la vida pero a veces, siguen teniendo un filtro.

La maternidad te cambia por completo. Tu cuerpo pasa a ser de ese ser que crece en tu interior. Literalmente depende de ti y no importa cuántos años pasen, seguirás haciendo todo por su bienestar.

Yuya y Siddhartha junto a su hijo Mar @yuyacst

Cada día es un aprendizaje nuevo y te hará sentir de tantas formas diferentes que a veces no se puede ni explicar. Habrá momentos en los que tengas que contener el llanto y otros en los que no lo puedas evitar. Momentos en los que sólo quieras quedarte en la cama, pero no lo haces porque sabes que tu bebé te necesita.

Estarás ojerosa, cansada , estresada, agobiada, triste, frustrada y enojada pero pero al final de día, si dejas de pensar que debes ser perfectas, te quitarás un gran peso de encima.