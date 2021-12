Maribel Guardia orgullosa de sus 62 años le responde a quienes la llaman vieja

A sus 62 años Maribel Guardia es una de las mujeres más guapas de la farándula mexicana, gracias a su belleza y su espectacular figura.

Sin embargo, la artista estuvo envuelta en críticas luego de que internautas aseguraron que la “eterna juventud” se le estaba terminando pues lucía un poco más “vieja”.

A lo largo de su carrera Maribel ha cuidado su cuerpo con rutinas de ejercicios y una alimentación balanceada lo que la ha hecho merecedora de su cuerpazo a pesar de su edad.

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras su llegada de Costa Rica dejó claro que las críticas no le afectan.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen. Como me ves, te verás... si te va bien”, respondió al ser consultada por los comentarios de los internautas.

— Maribel Guardia