La poderosa razón por la que Carrie-Anne Moss se alejó de Hollywood a pesar del éxito que tenía

Carrie-Anne Moss podrá ser la poderosa Trinity en la saga de The Matrix y aún con todo el éxito que la rodeó, decidió alejarse de todo para dedicarse a algo que era muy importante para ella: su maternidad.

Tomarse un tiempo libre del trabajo para criar a los hijos es de valientes, especialmente en una sociedad que siempre te va a señalar por lo que hagas y lo que no. Carrie-Anne se vio en la disyuntiva de continuar con su carrera o renunciar para dedicarse de tiempo completo a sus hijos.

El priorizar a su familia la llevó a ser blanco de rumores que decían que había desaparecido de Hollywood porque había sido incluida en una supuesta lista negra que le cerró las puertas, algo que desmintió años después.

En una entrevista del 21 de diciembre con GQ, Moss dijo: “Alguien me envió una cosa, un video que alguien había hecho. ¿Qué le pasó a Carrie Anne Moss? ¿Por qué Hollywood le dio la espalda? O algo así. Yo estaba como, ¡qué gracioso!. Tenía hijos y quería estar con ellos”.

Moss quedó embarazada de su primer hijo, Owen, mientras filmaba la película de 2003 The Matrix Reloaded, y poco después tuvo dos más: Jaden, y Frances, todos con su esposo Steven Roy. Fue en ese momento cuando decidió hacer una pausa y adoptar una vida “más acogedora”, como ella describe.

Durante ese tiempo, la actriz se entrenó en la disciplina Kundalini y exploró todas las opciones de bienestar disponibles en Los Ángeles. En 2016, estaba lista para volver a probar suerte en Hollywood y fue cuando consiguió un protagónico en la adaptación televisiva de “Jessica Jones” de Marvel. Sus otros créditos notables van desde el memorable “Chocolat”, “Memento”, hasta el muy olvidable “Pompeya”, “Silent Hill: Revelation”.

“Había estado en este mundo con niños pequeños todo el tiempo y me sentía incapaz de hablar con todos los adultos”, recuerda sobre esa época.

Ahora, Moss ha vuelto a dar mucho de qué hablar con su regreso a la pantalla grande como Trinity en la cuarta entrega de The Matrix. “Pensamos en The Matrix como estos sistemas de control sobre la humanidad, y sin embargo, la Matrix de nuestras propias mentes ... ¡eso es lo que quiero romper todo el tiempo! ¿Quién soy yo sino una madre? ¿Quién soy yo sino una esposa? ¿Quién soy yo si no soy actriz? ¿Quién soy yo sino la hija de mi madre? ¿Quién soy yo si no Trinity?”, aseveró.

Carrie Anne Moss

La actriz ha sabido tomar las cosas en Hollywood con filosofía pues también ha llegado a decir que no le pagaban lo suficiente, algo que hizo que se diera cuenta que no se perdería de mucho si hacía una pausa. Aunque claro, siempre ha reconocido que la saga de las hermanas Wachowski le abrió muchas puertas.

“Antes de esa película, yo no era nadie”, le dijo al New York Daily News en 2007. “Cada trabajo que conseguía, estaba tan emocionada. Cada cheque que recibía, pensaba, guau, me pagan por actuar. Pero The Matrix me dio muchas oportunidades “.

Matrix: el antes y después de sus protagonistas Instagram @neo_trinity.fans_club

Moss también ha sido muy abierta sobre las dificultades que ha enfrentado para conseguir papeles ahora que es mayor, una realidad desafortunada para muchas actrices de Hollywood.

En una entrevista con Hollywood Reporter, dijo: “Literalmente, el día después de mi 40 cumpleaños, estaba leyendo un guión que me llegó y estaba hablando con mi gerente al respecto. Ella estaba como, ‘Oh, no, no, no, no es ese papel para la abuela’“.

“Había escuchado que a los 40 todo cambia. No creía en eso porque no creo en simplemente saltar sobre un sistema de pensamiento con el que no estoy realmente alineado. Pero literalmente el día después de mi 40 cumpleaños, estaba leyendo un guión que me había llegado y Estaba hablando con mi gerente al respecto. Ella me dijo: ‘Oh, no, no, no, no es ese papel (para el que estás leyendo), es la abuela’”.