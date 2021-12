La escena de celos que Salma Hayek le hizo a su esposo al ver mensaje de “otra mujer” en su celular

Salma Hayek ha formado una hermosa familia con el empresario François-Henri Pinault, con quien tiene más de 10 años de casada y una hija, Valentina.

Son una de las parejas más sólidas del espectáculo que se han convertido en inspiración y tratan de llevar su vida privada lo más alejada de redes posible, algo clave en una relación.

Sin embargo, tienen problemas y discusiones como todas las parejas, y al parecer, la actriz es muy celosa.

Así lo confesó en una entrevista con Jimmy Fallon, donde reveló una escena de celos que le hizo al empresario francés.

Salma Hayek y la escena de celos que le hizo a su esposo al ver el mensaje de otra mujer

La protagonista de The Eternals contó en la entrevista que una vez se encontró el celular de su esposo cerca de ella, y aunque trató de no mirarlo, no lo pudo evitar.

Y es que justo le acababa de llegar un “mensaje” de una mujer de nombre “Elena”, por lo que miró qué decía.

“Vi el celular que estaba cerca de mí y en ese momento le llegó un mensaje a mi esposo que decía que si quería aprender inglés debía practicar mucho más, y hasta la mujer de nombre Elena se ofrecía para que practicara su inglés”, contó la actriz en la entrevista.

La famosa trató de mantener la calma y no hacer nada, pues asegura que confía en su esposo, y estaba segura que no le sería infiel, ni le respondería a la misteriosa Elena.

Pero, su rabia pudo más y en medio de la comida tuvo que preguntarle a su esposo quién era esa mujer.

“Soy mexicana, tú sabes, estaba tan furiosa, por lo que no me pude contener y le dije ‘¿Quién demonios es Elena?”.

A lo que François quedó sorprendido y sin saber qué ocurría, ni mucho menos, quién era Elena, de hecho, le dijo que podía ser una prima, pero no sabía de qué le hablaba.

Ante esto, Salma le dijo rotundamente a su esposo “pues le dices a esa Elena que yo hablo inglés y que puedes practicarlo conmigo”.

El empresario entendió todo y le dijo que no se llamaba Elena sino Elsa, y que era una aplicación para aprender inglés.

De inmediato comenzaron a reír, y todo quedó como una divertida anécdota, pero dejó claro que Salma es una mujer celosa que cuida muy bien a su esposo.