Fernanda Hansen reveló qué hará con el premio de $10 millones de pesos en ‘¿Quién es la Máscara?’

Fernanda Hansen fue la encargada de darle vida al querido corpóreo de Panda, y se coronó como la ganadora de la segunda entrega en ¿Quién es la Máscara? que finalizó el pasado viernes. La destacada periodista nacional se mostró profundamente feliz por participar en el estelar de Chilevisión y hasta se sorprendió de haber llegado hasta el final.

Recientemente, la profesional en conversación con Página 7 confesó cómo fue su experiencia en el programa conducido por Julián Elfenbein. Además, dijo a qué destinara el jugoso premio de los $10 millones de pesos que recibió.

Fernanda Hansen habló sobre su paso por ¿Quién es la Máscara?

Fernanda Hansen explicó que cuando recibió la invitación al estelar aceptó de inmediato debido a que: “Me pareció entretenido y distinto estar en la tele, detrás de un corpóreo, haciendo dos cosas que amo: bailar y cantar”.

Asimismo, recordó su primer encuentro con el corpóreo. “Cuando me llevaron a conocer a Panda, lo primero que pensé fue ‘chuta, cómo voy a ponerme esta cuestión’, pero por otra parte dije ‘qué lindo’. Con el trabajo del traje se pasaron. Estaba perfectamente bordado, era un kimono perfecto. Quedé maravillada por lo espectacular del corpóreo”, dijo para el mencionado medio.

Y aunque le pareció espectacular el traje, también confesó que tuvo ciertos problemas para poder caminar y hasta dificultades para respirar. “Caché que iba a tener ene pega, porque además estaba con un relleno para parecer oso. Eran varias capas”. aseguró la famosa.

También añadió que: “hacía un ejercicio meditativo de respiración, sobre todo al momento de cantar y bailar al mismo tiempo. Es difícil mover otro cuerpo y estar dentro de algo que tiene poca ventilación” y que su mayor desafío “fue ir acostumbrándome a cómo respirar para cansarme menos, porque cuando Panda bailó Madonna, me quería morir. Necesitaba salir a tomar aire”.

La periodista no sabía del premio

Fernanda Hansen contó que al principio no sabía que al convertirse en ganadora, además del reconocimiento del programa también había ganado $10 millones de pesos. “Soy un poco despistada, entonces me enteré en la final que había este premio, porque para mí, llegar a la final era mi gran triunfo. Esto me pilló de sorpresa y fue muy lindo” sentenció.

Además, agregó que: “Tomé decisiones para el próximo año en términos laborales, que me tenían un poco complicada y agradezco esto que me llegó del cielo. Tengo ganas de emprender en alguna cosilla, pagar deudas… bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer”.

“Aún no lo tengo claro, sé que al universo hay que retribuirle todo lo que te da y son muchas ideas dando vueltas”, cerró.

Fernanda Hansen, al igual que millones de chilenos, aprovechan una entrada extra para pagar deudas. Foto: Instagram @fernandahansenr

“Huevo” fue el primer eliminado de la tercera temporada

La nueva temporada ya tuvo su primer eliminado. Se trata de “Huevo”, que estaba personificado por alguien muy querido en Chile y que viene de ganar en El Discípulo del Chef.

“Huevo” no contó con el respaldo del jurado. Macarena Pizarro, Mane Swett, Cristián Riquelme y Cristian Sánchez decidieron salvar a “Gata” y “Pitbull”. Sin embargo, todos los investigadores de ¿Quién es la Máscara?, a excepción de Cristian Sánchez, apostaron que “Huevo” estaba siendo personificado por Victor Díaz ‘El Zafrada’. Y así fue...

Por su parte Cristian Sánchez aseguró que debajo del corpóreo estaba Katherine Salosny.

Según consignó Página 7, las pistas que entregó Víctor Díaz antes de revelar su identidad fue “amor por su tierra”, “pasión por el vino y las fiestas folclóricas”, “los animales del campo” y “el cariño que siempre recibe” de la audiencia.

Finalmente gran parte del jurado descubrió al joven de 20 años, quien agradeció la invitación y apuntó que siempre supo que su identidad se adivinaría con rapidez.