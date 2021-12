Daniella Álvarez se luce en bikini y mostró con orgullo cicatriz en su abdomen

Se nota que Daniella Álvarez ha disfrutado mucho sus vacaciones de fin de año junto a su pareja Daniel Arenas. Recientemente, la presentadora de televisión compartió unas postales desde las playas de Cartagena De Indias luciendo un bikini que dejó ver su esbelta figura.

Pero lo que más llamó la atención de los fans de la ex Señorita Colombia es que dejó ver con mucho orgullo la cicatriz en su abdomen. Sin duda alguna Álvarez se ha convertido en toda una inspiración para muchas personas por su buena actitud ante las dificultades que ha enfrentado.

Daniella Álvarez muestra cicatriz sin prejuicios

Daniella Álvarez compartió con sus 4 millones de seguidores en Instagram unas fotografías con un diminuto bikini tejido. “Mi felicidad”, escribió junto a un emoji de ola, corazón y un sol. De inmediato los usuarios reiteraron su admiración hacía ella por mostrar sin ningún tabú sus cicatriz.

La famosa no ha parado de brillar y una vez más sacó aplausos y dio una lección de amor propio. “Qué alegría verte feliz”, “te admiro tanto”, “sigue disfrutando tus vacaciones” y “pasada de bella y esa sonrisa de felicidad anima a cualquiera”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Hace unos días atrás, la barranquillera compartió en jueves de #tbt una reflexión en torno a la marca que le dejó la complicación médica por la que tuvieron que amputarle gran parte de su pierna izquierda.

“Me cuidé, me amé y evidencié que ese inicio, esa nueva oportunidad que tenía, no la iba a desaprovechar. Por eso desde un principio, desde mis cuidados posquirúrgicos fui muy juiciosa, seguí los tratamientos que me dio mi doctor al pie de la letra, cada medicina la tomé a tiempo y durante los días que me dijeron. Esos primeros cuidados me enseñaron todo ese amor que ahora me tengo”, escribió Daniella.

También agregó que: “Gracias a todos por ser parte de esto, si ustedes viven algo similar, así sea una cirugía que consideren sencilla, ¡Cuídense! No se automediquen y sigan las recomendaciones de sus médicos, así podrán evitar complicaciones”.