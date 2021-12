Parejas de famosos que se conocieron tras aceptar una cita a ciegas

Las películas y libros románticos a veces tienen razón cuando hablan de lo funcionales que son las citas a ciegas.

Sí, quizá en estos tiempos puede parecer algo aterrador encontrarte con alguien que no conoces en plan romántico pero al menos estas celebridades, han demostrado que intentarlo puede llevarte a concoer al amor de tu vida.

Chris Hemswoerth y Elsa Pataky

La estrella de Avengers y la actriz Elsa Pataky son una de las parejas más estables del espectáculo y parece increíble que se hayan conocido en una cita a ciegas gracias al entrenador de dialecto del actor.

“Le dejé un mensaje de voz y le dije: ‘Hola, me llamo Chris. ¿Te gustaría tener una cita?’“, le dijo Hemsworth a ET. “La miré y pensé que se veía muy hermosa y sonaba como una persona maravillosa”.

Por su parte, Pataky dijo: “Realmente aprecié lo que hizo para unirnos porque nada de esto habría sucedido. Ni siquiera hubiéramos tenido hijos. Es increíble”. La pareja se casó en diciembre de 2010 y hoy tienen tres hijos juntos.

Anne Hathaway y Adam Shulman

Hathaway pasó varios tragos amargos antes de conocer a quien sería su esposo y padre de sus hijos. La actriz se cruzó por primera vez con el actor y diseñador de joyas en el Festival de Cine de Palm Springs en 2008, poco después de que rompiera con Raffaello Follieri.

Shulman y Hathaway se conocieron por un amigo en común y de inmediato la actriz dijo: “Me voy a casar con ese hombre. Creo que él pensó que yo estaba un poco loca, lo que soy un poco, pero también soy amable”, así lo recordó en Harper’s Bazaar UK en 2014.

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2012 y hoy tienen dos hijos: Jonathan Rosebanks y Jack Shulman.

Meghan Markle y el príncipe Harry

No es ningún secreto que Meghan y Harry rompieron todas las reglas de la realeza con su relación pues ambos pertenecían a mundos diferentes. Se conocieron gracias a una amiga en común quien se encargó de organizar una cita a ciegas para ambos en Dean Street Townhouse de Soho House en 2016.

En su primera entrevista como pareja, Markle le dijo a la BBC que no sabía mucho sobre el príncipe o la familia real antes de la cita. “Definitivamente fue una trampa. Fue una cita a ciegas”, dijo. “No sabía mucho sobre él, así que lo único que le pregunté [a nuestra amiga en común] cuando dijo que quería tendernos una trampa fue: ‘Bueno, ¿es amable?’ Porque si no fuera amable, no parecería que tuviera sentido “.

El príncipe Harry agregó: “Nunca había visto ‘Suits’, nunca había oído hablar de Meghan antes. Me sorprendió mucho cuando entré en esa habitación y la vi. Yo estaba como, ‘Está bien, bueno, realmente voy tener que mejorar mi juego. Tengo que asegurarme de tener una buena charla‘”.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake y Ryan son una de las parejas más divertidas pero también estables y carismáticas del espectáculo. Los actores se conocieron inicialmente en el set de “Green Lantern” en 2010 sin embargo, la chispa entre ambos surgió cuando más tarde terminaron en una cita doble con diferentes personas como sus citas.

“Esa fue la cita más incómoda para su perspectiva, probablemente porque éramos como fuegos artificiales”, dijo Reynolds a Entertainment Weekly. “Fue extraño al principio, pero fuimos amigos durante mucho tiempo. Creo que la mejor manera de tener una relación es comenzar como amigos”.

La pareja se casó en 2012 y han estado juntas desde entonces. Comparten tres hijos: James Reynolds, Inez Reynolds y Betty Reynolds.