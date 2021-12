Natalia Reyes sorprendió prácticando pilates con su bebé de tres meses

Natalia Reyes y su esposo Juan Pedro San Segundo se convirtieron en padres el pasado 23 de septiembre. A través de su perfil de Insatagram, la actriz anunció la llegada de la pequeña Sol y desde entonces se ha convertido en la protagonista no solo de su vida sino también de sus publicaciones en redes sociales.

“Casi a mediodía de un domingo soleado en Cartagena de Indias llegó nuestra niña sol. Llegó la que desde ya es nuestra gran maestra. Siento que morí y renací, que no soy la misma, estoy físicamente agotada, con mucho por procesar y agradecer, descubriendo la experiencia más alucinante que pueda existir”, escribió la famosa junto a una tierna postal de la bebé.

Asimismo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar que de a poco está retomando sus rutinas tras dar a luz y demostró ser una mamá todo terreno.

Natalia Reyes práctica pilates con Sol en su pecho

La destacada interprete nacional compartió un video prácticando pilates mientras cargaba en su pecho a su hija. “Mi regalo favorito es su compañía, la presencia de esta nueva compañera de vida. Hoy después de 3 meses de vida de Isla me regalé sacar tiempo para volver a mis amadas clases de pilates”, escribió Natalia en el post que hasta el momento suma casi 30 mil ‘likes’.

La artista aclaró que no está afanada por bajar los kilitos que subió en el embarazo, sino que ejercitar la hace sentir bien. “No me obsesiona ‘volver’ al cuerpo de antes (creo que en realidad nunca volveré a ser la misma) y eso está bien, honro cada parte y cada cambio que me permitió parir a mi cachorra”, dijo.

También destacó que: “lo que sí extrañaba era sentir la dicha y el bienestar que me dan el movimiento y claro, chévere si me ayuda a bajar esta pancita que aún tengo. Con amor y paciencia todo se irá acomodando y más si ella me acompaña”, cerró.