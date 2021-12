Greeicy sobre su embarazo y lo rápido que crece su pancita: “Está incontrolable”

Tras varias semanas de rumores, el pasado 23 de diciembre Greeicy Rendón confirmó que espera su primer hijo junto a Mike Bahía. La pareja decidió dar la gran noticia a través de un conmovedor video de su nuevo tema Att Amor, el cual sera parte del nuevo álbum de la futura mamá.

Es de recordar que los cantantes llevan 9 años de relación y se han convertido en una de las parejas favoritas del público. Además, hace algunas semanas en pleno concierto de Alejandro Sanz en Estados Unidos, Mike sorprendió a su novia con un lujoso anillo de compromiso. Ahora, están disfrutando de una hermosa y nueva etapa en sus vidas: la dulce espera de su primogénito.

Greeicy muestra lo grande que está su pancita

A través de su perfil oficial en Instagram, Greeicy Rendón se mostró impresionada con el crecimiento de su barriguita. La famosa aseguró a través de sus historias que desde que anunció públicamente su embarazo, su vientre está “incontrolable”.

“Siempre las mujeres que se demoran mucho tiempo en contar sobre sus embarazos, he escuchado muchas de ellas diciendo como ‘eso era que yo diera la noticia y la gente se enterara y esa barriga me salía’, pues yo estoy creyendo eso”, partió diciendo la artista de 29 años.

Del mismo modo, aseguró que su caso es similar pues a pesar de que muchas personas cercanas sabían que estaba embarazada, y muchos lo sosprechaban no fue hasta que lo anunció que empezó a crecerle el vientre.

“Energéticamente yo decía ‘quiero dar la noticia bien bonita, que todavía no sepan’, entonces me vestía ancho, mi barriguita era más chiquita y el día que di la noticia, al otro día carrastaplumplum (mostró su vientre) y esta vaina está incontrolable”, reconoció.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de Greeicy y muchas mujeres se identificaron con ella. “A mi me acaba de suceder lo mismo. Mi abdomen estaba súper plano y al día siguiente que di la noticia explotó”, “eso pasa mucho”, y “a mí me pasó que me dieron síntomas apenas supe, antes no”, fueron algunas de las respuestas.