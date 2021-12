Ganadora de la segunda temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’ sorprendió a todos con su identidad

El pasado viernes finalizó la segunda temporada de ¿Quién es la Máscara? donde se impuso como como ganador Panda, sin embargo su identidad todavía era un misterio. Este lunes, el estelar de Chilevisión estrenó su tercera entrega y al inicio del capítulo se reveló quien estaba debajo de este corpóreo sorprendiendo a todos los presentes.

Se trataba de la destacada periodista Fernanda Hansen quién se impuso ante Puma y Bola Disco (Quique Neira y leo Rey) y se coronó como la ganadora del jugoso premio de 10 millones de pesos. “Fue un juego maravilloso para mí reencontrarme en la tele… en un corpóreo. Puro gozar y hacer lo que me encanta”, aseguró la profesional al revelar su identidad.

La identidad de Panda fue sorpresiva tanto para los investigadores como el público que no ha parado de reaccionar en las redes sociales. En el caso de Cristián Sánchez, pensó que Panda sería Karen Bejarano, Mane Swett que era Antonella Ríos, Cristián Sánchez apostó por Carolina Soto y la única que acertó fue Macarena Pizarro.

Sobre su participación en el programa, Hansen aseguró que: “Todavía no lo puedo creer. Vine a pasarlo bien y esta hue... la cag...”. También agregó que “fue hermoso. Y dediqué este programa porque lo siento profundamente a alguien que quiero mucho. Estoy contenta, agradecida. Me re-encanté mucho con el escenario”.

“Es que la vida es así po. Es azarosa, uno tiene arriba, abajo todo el tiempo y lo que me pasó específicamente con ‘Panda’ fue caído del cielo porque lo que piensa ‘Panda’ lo pienso. Lo vivo, lo encarno. Ha sido una fantasía maravillosa estar en la tele con todo respeto”, aseguró la periodista según recoge TiempoX.

Fernanda Hansen, ganadora del certamen, tiene más de 155 mil fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @fernandahansenr

Daniela Castillo fue la ganadora de la primera temporada

Hace algunas semanas se reveló la identidad de Muñeca, la ganadora de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara? y se trató de Daniela Castillo. La cantante de 36 años se mostró profundamente emocionada por haber participado en este reality de Chilevisión y aseguró que fue una oportunidad para ella de volver a empezar.

Es de recordar que en agosto de este año murió el papá de la artista y fue un duro golpe para ella, incluso había dejado la música a un lado por el duelo. Por esta razón, volver a cantar en este programa significó mucho para Castillo.

Daniela Castillo fue entrevistada por Página 7 y ofreció detalles sobre su paso por el programa. “Cuando me dieron el corpóreo de Muñeca lo encontré súper mágico, dije ‘hay que darle vida y todavía no sabía para qué lado me iba a ir con la personalidad. Traté de dejar que fluyera”, partió contando

Además, aseguró que al representar este personaje “me imaginé a una niña y eso fue lo mágico que se fue dando, que esa niña se fue transformando en lo que yo era cuando chica”. También contó que lo más difícil del disfraz fue “la movilidad, acostumbrarse al peso, al poco oxígeno y a que veía muy poquito”.

Según Daniela, Muñeca la hizo sentir una niña nuevamente. “Sentí que iba a poder jugar, reírme, de hacer cosas que quizá no había tenido la oportunidad de hacer antes. Muñeca me permitió revivir la niñez. Recurrí a un espacio de mi vida muy lindo que quizá tenía muy olvidado”, sentenció.

También confesó para el mencionado medio que para impresionar a los investigadores trató de “de cambiar la voz, de no siempre cantar bien, si no de darle personalidad en cada una de las canciones”.