Este es el calendario actualizado de los próximos estrenos de Marvel

Luego de la emoción que ha generado “Spider-Man: No Way Hombre”, los fans de Marvel ya están a la espera de los próximos estrenos para el siguiente año, aunque algunos se han tenido que retrasar, a continuación, te compartimos las producciones confirmadas.

Destaca “Doctor Strange in the Multiverse of Madnes”, que llegará a cines el próximo 6 de mayo, pues tocará más a fondo el multiuniverso de Marvel y algunos fans esperan ver la continuación de la historia de “Wanda Maximoff”, la cual se quedó inconclusa en la serie.

Checa el tráiler oficial:

“Thor: Love and Thunder” es otra de las producciones más esperadas, la cual podría entrelazar su historia con la de “Eternals”; además de inducir más personajes, entre ellos a “Lady Thor”, quien se quedará con la estafeta del protagonista.

Otra de las cintas que los fans ya esperan es “Black Panther 2″, que tomó un rumbo diferente, tras el inesperado fallecimiento de Chadwick Boseman, por lo que Marvel anunció que su personaje no será reemplazado, sino que la historia cambiará.

Calendario actualizado de Marvel

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - Película (6 de mayo de 2022)

“Thor: Love and Thunder” - Película (8 de julio de 2022)

“Black Panther 2″ - Película (11 de noviembre de 2022)

“Captain Marvel 2″ - Película (17 de febrero de 2023)

“Guardianes de la Galaxia 3″ - Película (23 de mayo de 2023)

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” - Película (28 de julio de 2023)

“Capitán América 4″ - Película (Fecha por confirmar)

“She-Hulk” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

“Moon Knight” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

“Secret Invasion” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

“Ironheart” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

“Armor Wars” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

“I Am Groot” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

“Blade” - Película (Fecha por confirmar)

“Fantastic Four” - Película (Fecha por confirmar)

“Black Panther Kingdom of Wakanda” - Serie Disney+

“Ms. Marvel” - Serie para Disney+ (Fecha por confirmar)

Éxito de “Spider-Man: No Way Home”

Se dio a conocer que esta producción batió récords al recaudar mil millones de dólares, a pesar de la pandemia.

Durante su primer fin de semana, la película obtuvo 81 millones de dólares de cuatro mil 336, tan sólo en Estados Unidos.