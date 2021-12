El ‘Mar de la tranquilidad’ se ha convertido rápidamente en otro de los hits o éxitos de Netflix durante este 2021, por lo que no es de extrañar que sea por su impecable e impactante trama, así como por el elenco de primeras figuras que reúne esta cinta misteriosa y novedosa para muchos.

Y es que esta historia se concentra en la misión que deben cumplir un grupo de astronautas en la luna. Ellos deben investigar sobre la muerte de sus compañeros que hace cinco años atrás murieron en una misión espacial de forma muy extraña, por lo que ahora tratarán de buscar todas las pruebas que les permita conocer qué sucedió con esta tragedia.

Pero lo que también ha captado el interés o atención de todos es que parte del elenco es reconocido no solo en Corea, sino también en gran parte del mundo, pues uno de sus actores principales formó parte de la también exitosa serie El juego del calamar.

Este es el actor de ‘El juego del calamar’ que está causando furor en ‘Mar de la tranquilidad’

Y es que quienes han visto Mar de la tranquilidad pudieron apreciar una trama repleta de incertidumbre, drama, pero sobre todo de rostros conocidos y que están causando furor, pues Gog Yoo también forma parte de esta exitosa producción que a pocos días de su lanzamiento registra cifras sorprendentes. Aquí el muy atractivo actor es una de las figuras principales y a quien le recae gran parte del eje central de la cinta.

De ahí que es reconocido fácilmente por quienes también disfrutaron de El juego del calamar, serie en la interpretó al reclutador de los jugadores de esta dinámica tan perturbadora. Es por ello que ha causado tanto alboroto entre sus seguidores, pues ahora es visto en otro importante rol, pero con una tónica más seria y diferente a la que se había visto anteriormente.

Gong Yoo asumió el personaje de Han Yun Jae, el jefe de grupo de la misión de exploración de la que no tienen mayor información, pero aún así es el responsable de cuidar a sus compañeros y velar porque todos regresen vivos y sanos de esta peligrosa y emocionante, así como sorprendente misión espacial.

Este reconocido actor hace gala de su atractivo y talento. Él inicio su carrera con pequeños, pero significativos personajes en el cine y televisión, pero no fue sino hasta el 2005 que obtuvo el reconocimiento a su labor, luego de formar parte de la famosa serie Hello my Teacher. Desde entonces, comenzó a brillar en el ámbito artístico y ahora con esta intervención a través de Mar de la tranquilidad consolida aún más su nombre e imagen.

Además, este actor de 42 años posee un estilo muy elegante, sobrio, pero sofisticado con el que ha captado la atención de las chicas quienes consideran que es un hombre muy apuesto y que se aprecia muy bien ante las cámaras. Por eso, se le han sumado una gran cantidad de seguidores luego de sus recientes trabajos para Netflix.