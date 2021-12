Estas son las figuras de la vida real que inspiraron los personajes de ‘Don’t Look Up’

‘Don’t Look Up’.

Don’t Look Up (‘No miren arriba’) ha sido la gran apuesta de Netflix para cerrar el 2021 con broche de oro con un elenco que brilla por sí solo.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence encabezan la trama, pero el resto del elenco no se queda corto: Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre otros.

Un elenco de primera y una trama que conquista con una dosis de ‘sátira post-apocalíptica’ que ya muchos consideran imperdible por su propuesta y ganadora de algunos Golden Globes y Oscar.

Personajes que inspiraron ‘Don’t Look Up’

El filme muestra la historia del profesor Randal Mindy (DiCaprio) y la estudiante de posgrado Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dos astrónomos no muy exitosos que descubren un asteroide que impactará a la Tierra y se convierte en una amenaza para la humanidad.

Aunque ellos intentan alertar al Gobierno de Estados Unidos y al mundo entero, ni las autoridades, ni los medios y los usuarios de las redes sociales parecen darle la importancia que amerita.

Janie Orlean – Maryl Streep

Meryl Streep se convirtió en la Presidenta de los Estados Unidos, Janie Orlean. Un personaje que según el director Adam McKay está inspirado en distintos políticos.

Aunque muchos la vincularon con Hilary Clinton, tiene más en común con Donald Trump. Por un lado, al ser representada como una exestrella de televisión que sale del espectáculo para incursionar en la política, al igual que el magnate que antes de liderar a EEUU era conocido por ser uno de los multimillonarios más celebres.

Janie, desestima el descubrimiento del asteroide y el peligro que significa, ante lo poco que conoce de la ciencia, al igual que lo hizo Trump quien en su momento minimizó la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

De igual manera tiene una combinación con George W. Bush. Al hacer referencia el momento en el que el expresidente intentó poner a la abogada Harriet Miers como jueza en la Suprema Corte (2005), aún cuando esta jamás se había desempeñado en un puesto de juez.

McKay dijo en una entrevista con Deadline que tomó referencias de muchos otros exgobernantes, como el propio Bill Clinton, Barack Obama, Ronald Reagan, entre otros.

Jason Orlean – Jonah Hill

Don’t Look Up refleja en su historia, la costumbre de aplicar en la política el nepostismo con el personaje de Jonah Hill interpretando al hijo de la presidenta, Jason Orlean.

Jason quien no parece importarle mucho la política aparece como un importante coordinador del gabinete de la Presidencia de EE.UU y de pronto sale a la luz el vínculo con la presidenta.

Al estar la presidenta inspirada en Donald Trump, Jason Orlean podría hacer mención de algunos de sus familiares, quienes tuvieron injerencia en la Casa Blanca.

Algunos aseguran que se trata de su hija Ivanka y el esposo de esta, Jared Kushner, al ser uno de los hombres que financió y asesoró parte de la campaña de Trump rumbo a la presidencia.

Además, Donald nombró a Kushner como uno de los supervisores de la respuesta ante la emergencia nacional por COVID aun cuando no tenía experiencia en el manejo de estos asuntos.

Cate Blanchett como la conductora Brie Evantee

Los medios de comunicación no podían faltar en la cinta de comedia ácida y es Cate Blanchett, quien interpreta a la conductora Brie Evantee del noticiero matutino The Daily Rip.

Su personaje cuenta con las características de toda conductora de informativos matutinos estadounidenses: figuras glamurosas con la sonrisa de oreja a oreja y que de vez en cuando, sueltan algún comentario lleno de gracia para amenizar entre noticias.

La revista Vanity Fair le preguntó a McKay si el personaje de Brie se trataba de una versión de la famosa presentadora de Morning Joe de la NBC, Mika Brzezinski.

Sin embargo, aseguró que las similitudes presentadas eran solo coincidencias. Aunque muy precisas pues Mika Brzezinski creció en el ámbito político gracias a que su padre fue consejero para los presidentes Jimmy Carter y Lydon B. Johnson).

Una referencia a The New York Times

En la película se hace mención del periódico New York Herald que según el propio director de se trata de una referencia directa a The New York Times y sus aires altruistas.

Una reseña con aires de crítica al New York Times por ese altruismo editorial que maneja y que contrasta con la contratación como columnista en 2017 de Bret Stephens, un conocido autor inclinado hacia el neoconservadurismo, la derecha política y fiel negacionista del cambio climático.

La amenaza del meteorito refleja como se han ignorado en mayor medida las causas y consecuencias del cambio climático por parte de los medios.

Referencias a Elon Musk, Apple y Mark Zuckerberg

El sector empresarial no se salvó de tener su representación en la cinta, por lo que con una sutil sátira se hace mención a los grandes nombres del sector tecnológico a través del personaje de Peter Isherwell (interpretado por Mark Rylance).

Isherwell es el dueño de la compañía de tecnología Bash, reconocida por comercializar teléfonos inteligentes de alta gama cada año. Una figura admirada a niveles casi religiosos por sus usuarios, una semejanza a lo que sería Apple y Peter es un Steve Jobs involucrado de más en la política.

Dado a que el personaje se involucra en asuntos gubernamentales y por establecerse como figura casi ‘mesiánica’ de la tecnología, bien podría ser una referencia a Elon Musk y sus incontables empresas como Tesla, SpaceX, etc.

De igual manera, se hace un guiño a Mark Zuckerberg, pues Peter usa su tecnología para acceder rastrear información personal, lo que sería actualmente Facebook (ahora Meta) y los diversos señalamientos que se le han hecho al por presuntamente tener acceso a los datos personales de usuarios a través de sus plataformas (FB, WhatsApp, Instagram, etc.).

Ariana Grande es Riley Bina

Su personaje Riley Bina podría estar inspirado en ella misma al ser una estrella del espectáculo.

Su papel demuestra como el público minimiza los problemas al engancharse más fácil en la vida de una estrella de pop, aun cuando el fin del mundo es inminente.