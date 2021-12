Vicky and Her Mistery o Misterio es una de las películas que está dando de qué hablar en los últimos días, ya que presenta un drama basado en hechos reales y que pese a ser muy ligera, cuenta con una argumentación intensa, sensible y que llega al corazón de todos.

Esta ha sido la clave de su éxito, pues más allá de presentar el dolor de una niña que pierde a su madre y encuentra consuelo en su mascota que aparenta ser inofensiva, también presenta cómo una familia se desmorona tras no saber cómo lidiar con los vacíos que deja alguien tan importante y fundamental, además cómo se maneja el apego, así como el sufrimiento desde la infancia.

De ahí que hasta ahora se convierta en la segunda producción más vista en la plataforma streaming, pese a que para muchos resulta desconocida, pues es de origen francés y son muy pocos quienes identifican o reconocen a simple vista a sus actores o personajes principales, aunque cada uno de ellos posee una importante trayectoria artística.

Esta ha sido la clave del éxito de la película ‘Misterio’ en Netflix

La sinopsis de la película Misterio se ve a simple vista sencilla: “Stéphane decide mudarse a una bonita región montañosa del centro de Francia para retomar la relación con su hija de 8 años, Victoria, que ha perdido el habla desde que murió su madre. Durante un paseo por el bosque, un pastor le regala a la niña un cachorro llamado Misterio. Con este regalo, la niña empieza a abrirse al exterior, sin embargo la situación prontamente cambiará cuando Stéphane descubre que el cachorro es en realidad un lobo”; pero en ella hay muchos mensajes, reflexiones y lecciones dignas de analizar si eres de los que disfruta este tipo de géneros.

Esto es lo que ha atrapado a la mayoría de los espectadores, pues posee una intensa argumentación y escenas tan emotivas que nadie puede resistirse a ellas para llorar, enternecerse y obtener una importante reflexión. Incluso, hay quienes aseguran que tan solo por tener como protagonista a una niña, le garantiza el éxito ante el impacto que ha generado.

Sin embargo, también se ha determinado que estas serían otras de las razones por las que Misterio o Vicky and Her Mistery se ha convertido en todo un éxito en Netflix:

Muestra cómo encarar las pérdidas: Esta película muestra de forma muy profunda e intensa la manera cómo una niña puede experimentar el dolor ante la perdida de una madre. Ese instante en el que comprende que el ser que más ama ya no se encuentra a su lado y cómo hará ahora para sobrevivir ante su ausencia. Además, cómo inicia una relación de apego con su mascota quien le da un amor sincero y natural.

Escenas emocionantes y conmovedoras: De inicio a fin esta producción muestra momentos muy sensibles llenos de amor, dolor, drama e incluso desesperación, pero aún así es una de las más tiernas y que llega al corazón de quienes han pasado por una terrible perdida y no saben cómo lidiar con ello.

Es novedosa y sorprende con su elenco: La película es protagonizada por Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Tchéky Karyo, Eric Elmosnino. Cada uno de ellos son actores destacados en el cine francés y además son quienes le imprimen todo el sentimiento a sus personajes que están impactando al mundo, pues vienen de la mano de una trama repleta de muchos mensajes con los que cualquiera se puede identificar.