Pamela Díaz lanzó particular revelación en “Podemos Hablar”: “Mi tarotista es la Kenita”

Una curiosa revelación fue la que hizo Pamela Díaz en el especial de Primer Plano en Podemos Hablar, cuando se refirió a la numeróloga Kenita Larraín.

Las palabras de la animadora surgieron durante una de las dinámicas del programa, en la que recordó las polémicas que protagonizó con distintas famosas y la buena relación que mantiene con estas en la actualidad.

“Yo me agarraba con todas, pero como no me importaban y yo hacía mi pega... Qué pasó, que cuando estaba trabajando, yo dije ‘no me meto con los hijos, ni con la familia, ni con nadie’ y cuando yo veo algo que no me parece, lo voy a decir”, señaló.

Pamela Díaz en "Podemos Hablar" "Mi tarotista es la Kenita", reveló la animadora (CHV)

“Claro, no es la mejor forma, hoy no podría decir lo mismo, pero yo era así deslenguada y por eso me quería la gente. Eso sí, mis actos también tienen consecuencias, y los asumo. Pero me llevo muy bien con todos. De hecho, mi tarotista es la Kenita”, agregó Pamela Díaz, provocando la sorpresa de los presentes, entre los que se encontraba Carola Julio, Fran García-Huidobro, Julián Elfenbein, JP Queraltó y Jordi Castell.

“¿Me estay?”, preguntó este último. “Estoy huev...”, contestó la animadora, en tono lúdico. “Pero me llevo bien con ella, después que me llevé mucho tiempo mal, y hay mucha buena onda con todo el mundo”, aclaró.