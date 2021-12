Las razones por las que Yeferson Cossio borrará algunos de sus tatuajes

Yeferson Cossio no solo se caracteriza por sus pesadas bromas, sus obras de caridad o sus carros de lujo. El creador de contenidos también llama la atención entre sus seguidores con la gran cantidad de tatuajes que tiene en todo su cuerpo, incluso en la palma de sus manos.

Si bien casi nunca habla de sus tatuajes, recientemente reveló que ha tomado la decisión de eliminarse algunos. Para muchos es un trabajo irreversible, sin embargo, el “ex colombiano” cuenta con el dinero suficiente para los procesos de borrado.

Las razones de Yeferson Cossio para eliminar parte de sus tatuajes

“Resulta que el 5 de enero voy a Miami a dejar de tributar aquí lo que les había comentado hace un tiempo pero también voy a ir a borrarme unos tatuajes”, partió diciendo el influencer.

Seguidamente claró que el motivo principal es por tener en su piel tatuajes que ya no le parecen estéticos. “Antes de que empiecen con que ‘ay eres un pendejo te haces los tatuajes y despues te arrepientes’, me arrepiento de haberme hecho tatuajes malos o feos que en su tiempo me parecían lindos. Bueno, en fin, me voy a borrar y muchos”, dijo Yeferson Cossio.

El creador de contenidos detalló que borrará todos los tatuajes de su brazo derecho y aclaró que “deben ser máquinas con punteros grandes porque los tatuajes son enormes”.

Sin embargo no solo acudirá a eliminarlos, sino también a retocar algunos para que una vez más luzcan como nuevos. “Quiero mejorarlos y necesito láser, son muy oscuros para poder hacer un cover bien”, dijo.

Así lucen los tatuajes de Yeferson Cossio. Foto: Instagram @yefersoncossio

¿Por qué Cossio no quiere tener hijos?

Yeferson Cossio reveló que no está en sus planes tener hijos, ni ahora ni en el futuro. A través de sus historias en Instagram, el influencer antioqueño le compartió a sus seguidores su punto de vista sobre la paternidad sin tapujos.

Al también modelo le tocó coincidir en varios vuelos con niños y bromeó diciendo que escucharlos llorar es un “anticonceptivo que suena”. Sin embargo, también contó otras razones de mayor peso por las que considera que nunca será padre.

“Escuchen... así suena un anticonceptivo. Es verdad, los últimos vuelos me ha tocado con bebés súper llorones, me convence más que nunca tendré hijos”, dijo sin titubear el famosos de las redes sociales.

Cabe destacar que entre sus razones no mencionó la opinión de su novia Jenn Muriel y tampoco acotó si es un tema que ha conversado con ella. Sin embargo, Yeferson Cossio continuó diciendo por qué no quiere ser padre.

“Hay varios motivos, uno porque yo sería muy sobreprotector, dos porque estos niños de los últimos siete vuelos lloran demasiado, seguramente porque no pueden sacar el aire de sus oídos y qué impotencia. Tercero, y más importante, este mundo es una cochinada. Yo siempre lo he dicho en cada entrevista que me preguntan”, expresó el influencer.

Pese a sus contundentes razones, el creador de contenidos no descartó la posibilidad de adoptar algún día, pero lo presentó como algo muy remoto y solo si él lo quiere.

“Este mundo está exageradamente podrido y no me parece conveniente reproducirse. Si algún día yo quiero más fácil adopto un niño. Mejor dicho, yo sigo adoptando animales y cuidándolos y ayudando a humanos, no teniendo hijos”, afirmó Cossio.