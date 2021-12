Gaby Hernández revela desigualdad en sueldos de actrices: “Siempre ha sido la mitad” de lo que ganan los ellos

Con 59 años de carrera artística, Gaby Hernández es una de las actrices con mayor trayectoria profesional de Chile. La oriunda de Valdivia ha trabajado en teatro, cine y televisión y se ha ganado el cariño y respeto del público nacional.

La famosa es recordada por varias de sus interpretaciones, sin embargo una de las más icónicas fue al darle vida a Lita Amunátegui en la teleserie Pituca sin Lucas de Mega. Recientemente, conversando en el podcast Chile Actores habló sobre cómo le cambió la vida este personaje. Además, hizo una impactante revelación sobre los sueldos de las actrices.

Gaby Hernández confesó que los actores ganaban mejor que las actrices

La artista de 81 años rememoró su personaje en la producción de Mega y aseguró que “cuando hice a Lita Amunátegui, viuda de Achondo, me cambió la vida en cuanto a relaciones con la gente de la calle”.

Del mismo modo, recordó que con este papel recibió un aumento. “Me subieron un poco el sueldo, no mucho”, dijo en la entrevista. En este sentido, Gaby Hernández confesó que en ese tiempo las mujeres de su rubro nunca ganaban más que los hombres.

“Nunca tuve un sueldo muy maravilloso, ni mucho menos, ninguna mujer yo creo. Y si lo ha tenido ha sido siempre la mitad de lo que ganan los hombres. Y yo de la mitad, un cuarto ni siquiera, un 20% de lo que ganan los hombres, primeros actores de teleseries”, aseguró.

También agregó que: “me subieron el sueldo después, un poco, no durante Lita”, según recoge Página 7. Sin embargo, aseguró que su sueño siempre fue ser actriz porque “quería vivir muchas más vidas que una sola. Para mí los 81 años que tengo ahora me parece muy poco, por eso elegí la profesión de actriz”.

Sobre su personaje en Pituca sin Lucas

Gaby Hernández recordó que al leer el libreto de Lita le dijo a la producción que no la haría con su voz. “Las pitucas hablan con una cosa en la garganta, como que no pueden hablar bien. Y me fui marcando, yo soy bien estudiosa”, aseguró.

También añadió que además de modificarle a su personaje la forma de hablar, también influyó en su vestuario y sentido del humor. “Me habían vestido en las primeras pruebas muy lindo, pero con unos palazzo pijama muy anchos, muy bonitos, con unas mangas murciélago”, recordó.

“Cuando me vi vestida como un murciélago hablé y me hicieron caso, porque me llevo muy bien con las vestuaristas”, sentenció.

La imagen de su debut profesional

Indudablemente, Gaby Hernández se ha convertido en una figura emblemática del mundo actoral del país.

Ha participado en obras de teatro a nivel nacional e internacional, al igual que en películas y telenovelas. A sus 24 años salió de tierras chilenas y desarrolló su carrera principalmente en México, Estados Unidos y España. Sin embargo, regresó en 1988 y se instaló en el área dramática de la televisión.

Su debut profesional fue interpretando a Cornelia en la primera versión de El abanderado, obra de Luis Alberto Heiremans, en la en la Sala Antonio Varas de la misma universidad. Recientemente, la destacada actriz impresionó a sus seguidores en redes sociales al compartir una inédita imagen de esta presentación.

“Estreno del primer montaje de El Abanderado, obra del conocido autor Luis Alberto Heiremans en el Teatro Antonio Varas”, partió diciendo Gaby Hernández.

“Mario Lorca (el Abanderado) y yo (Cornelia). Mi debut profesional. Dirección del gran Eugenio Guzmán. Una hermosa obra, un montaje precioso”, añadió en la foto que fue tomada en el año 1961.