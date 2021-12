Estos son los rostros de quienes le dan vida a ‘Misterio’ la película francesa que causa furor en Netflix

Un nuevo “boom” se ha generado en Netflix tras el estreno de ‘Misterio’ una de las películas, basada en hechos reales, más sorprendentes por su mensaje y por la manera en la que se maneja el suspenso, incertidumbre y drama.

En ella podemos encontrar una historia muy sensible, pero al mismo tiempo llena de mensajes que van más allá del cómo sanar el alma a través de la perdida de un ser querido tan cercano como el de la madre. Aquí se pone en juego el saber cómo llenar ese vacío y sobre todo el cómo una pequeña e inocente niña consigue refugio de amor a través de un criatura tan particular.

Y es que lo que aparenta ser una inocente mascota, se convierte luego en un acompañante muy peligroso del que quieren alejarla, luego de que ella ya ha conseguido no solo superar parte de sus traumas, sino también, la sanación y cercanía al calor y amor que necesita tras la ausencia de su mamá.

Actores que le dan vida a ‘Misterio’ la película francesa que causa furor en Netflix

Y es que esta trama llamada Misterio o Vicky and Her Mystery, se ha posicionado en los primeros lugares de vistas en Netflix debido a su inesperado desarrollo y desenlace. Éste es muy explícito en su sinopsis: “Stéphane decide mudarse a una bonita región montañosa del centro de Francia para retomar la relación con su hija de 8 años, Victoria, que ha perdido el habla desde que murió su madre. Durante un paseo por el bosque, un pastor le regala a la niña un cachorro llamado “Mystère”. Con este regalo, la niña empieza a abrirse al exterior. Pero, en seguida, Stéphane descubre que el cachorro es en realidad un lobo... A pesar de las advertencias y del peligro de la situación, a Stéphane no le queda más remedio que separar a su hija de esta bola de pelo, en apariencia inofensiva”.

Con ello no solo se vislumbra una trama repleta de sensibilidad, sino también de sorpresas, pues no se sabe realmente cuál será su final. De ahí el inesperado éxito de esta producción que se estrenó el pasado 24 de diciembre y que promete seguir escalando posiciones en el catálogo de entretenimiento. Pero, para que te familiarices con sus personajes, te mostramos a quiénes están detrás de cada uno de ellos:

Shanna Keil ella es Victoria

Esta chica de tan solo 11 años hizo su debut con esta película, pero para sorpresa de muchos sorprendió con su impecable interpretación llena de drama y emotividad.

Vincent Elbaz es Stéphane

Es un destacado actor francés que ha formado parte de importantes producciones del cine y televisión que hizo su debut en 1994 con la muy recordad película Le péril jeune. Desde entonces, su carrera se ha mantenido imparable.

Marie Gillain es Anna

Ella es otra destacada actriz de origen belga que luego de su rol en la película “El cebo” despegó su carrera de forma inesperada, tanto que hasta la fecha una gran cantidad de realizadores están tras sus pasos para sumarla a sus proyectos.