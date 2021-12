El tierno mensaje navideño que Lisandra Silva le dedicó a Noah: “Tú lo haces todo más bello”

Lisandra Silva ha formado una hermosa familia junto a su compañero de vida Raúl Peralta. En mayo del 2020, la reconocida modelo cubana y el bailarín tras varios años de relación se convirtieron en padres de Noah y actualmente esperan a su segundo hijo.

A través de sus redes sociales, la también presentadora de televisión a menudo comparte registros de su primogénito llenando de ternura a sus fans. De hecho, en las últimas horas le dedicó un conmovedor mensaje de Navidad que sacó aplausos.

Lisandra Silva y su conmovedor mensaje de Navidad

Lisandra Silva acumula casi 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, plataforma en la que recientemente publicó una postal de su hijo Noah junto a un árbol de navidad y un gigantesco peluche. Además, la famosa escribió un mensaje de Navidad para sus hijos.

“Llegaste a mi vida para llenarme, inspirarme, enseñarme. Eres mi motor impulsor, mi motivación”, partió diciendo la artista en el post que hasta el momento suma más 98.600 ‘likes’.

Silva aseguró que su hijo llegó a su vida para transformarla por completo. “Tú lo haces todo más bello, tú le das sentido a cada cosa que hago. Porque cada cosa que hago es por ti, por tu futuro por tu felicidad. No puedo creer cuanto me has cambiado hijo”, sentenció.

También añadió que: “Estoy agradecida con Dios por regalarme algo tan bello y tan puro. Tú y hermanito/a que viene en camino son mi luz” y para finalizar reiteró el amor que siente por sus hijos y aseguró que “esta Navidad será la mejor Navidad de mi vida porque estás tú”.

Como era de esperarse, el post se llenó rápidamente de mensajes positivos y buenos deseos para la familia feliz. “Que Dios los bendiga, amor así es lo que necesita el mundo”, “los adoro tanto”, “demasiado precioso y adorable” y “hermoso tu hijito”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados.

Lisandra Silva junto a Raúl Peralta y el pequeño Noah. Foto: Instagram @lisandrasilva

La modelo se refirió a los malestares en el embarazo

Lisandra Silva se sinceró sobre los malestares que ha enfrentado durante este periodo: su segundo embarazo. A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, reveló que ha presentado los mismos síntomas que en su anterior espera.

“Mis embarazos han sido tremendos, náuseas, vómitos y los olores me matan hasta el sol de hoy. Pero aunque no lo creas, todo pasa y todo se olvida. Cuando tengas a tu guatón en los brazos, valdrá la pena”, dijo, para luego revelar que comenzaría a trabajar con un nutricionista y un personal trainer para combatir su sobrepeso.

Asimismo, hace poco volvió a referirse a las molestias de su segundo embarazo, tras la consulta de una seguidora sobre las medidas que ha tomado en torno al tema. “Estoy en mi primer mes de embarazo y me siento fatal. ¿Cómo lo haces tú?”, dijo la usuaria.

Por su parte, la famosa le aseguró que: “Te entiendo mucho, mis embarazos han sido muy duros y estuve inactiva los primeros meses por náuseas, vómitos, mareos y malestar crónico. De hecho, aún durante el día tengo crisis y siento que no puedo seguir adelante”.

“Mi consejo: ¡vive un día a la vez sin exigirte mucho! MUCHA FUERZA”, agregó.