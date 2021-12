Dakota Johnson y otras famosas demuestran que el fleco cortina está de vuelta

No importa si el año está a punto de terminar, la moda no tiene horarios para hacerse tendencia y es que el corte de fleco cortina llegó para quedarse y Dakota Johnson y otras famosas lo demuestran.

La actriz bien conocida por su papel de “Anastasia” en la trilogía de “50 sombras de Grey” se ha caracterizado por este icónico peinado a tal punto de hacerlo parte de su personalidad.

Ahora que el año está a punto de terminar, la moda se prepara para anunciar las tendencias del 2021 y este corte está entre los primero de la lista.

Dakota Johnson popularizó el fleco cortina

A sus 32 años de edad, la famosa personalidad de Hollywood ha participado en más de 30 películas con papeles secundarios y protagónicos.

Sin embargo, su papel más famoso sin lugar a dudas es el de Anastasia, la encantadora y tímida chica que es conquistado por el multimillonario seductor en las tres presentaciones de “50 sombras de Grey”.

En estas filmaciones la hermosa mujer lució el fleco cortina, haciendo de este un sello y una imagen única para trilogía de su personaje.

Un peinado que caracterizaba a Anastasia en su transformación de una chica tímida a una mujer empoderada y determinada.

Jennifer Lopez jamás se queda atrás en la moda

La hermosa cantante es otra de los tantos ejemplos que podemos nombrar que han hecho acto de presencia luciendo este moderno y vistoso estilo de peinado.

Este estilo es parte del muy variado y vistoso repertorio de looks que la bailarina suele usar en sus conciertos y video clips.

Demostrando que el fleco cortina siempre estará en tendencia sin importar cuántos años pasen.

Katy Perry tampoco se pudo resistir a este peinado

Dakota Johnson y J. Lo no son las únicas que han enamorado a su público con este corte tan trascendental, pues la famosa cantante Katy Perry no iba a dejar de aprovechar lo vistoso de este look.

En muchos de sus conciertos, videoclips y apariciones en premiaciones, Katy mostró lo hermoso y elegante que puede llegar a ser el fleco cortina.

Estas son sólo algunas de las tantas mujeres importantes en el mundo del arte y el espectáculo que no han dudado en cambiar su estilo para usar este hermoso peinado.

Así como Dakota Johnson, Jennifer Lopez y Katy Perry, es tu turno para lucir genial y a la moda con este imperdible corte de fleco cortina.