Los seguidores de ‘Emily en París’ siguen aún cautivados luego de haber visto la segunda temporada de esta serie de Netflix, pues en en esta oportunidad se mostró a cada uno de los personajes con una visión mucho más madura y se resaltaron aspectos inimaginables, sobre todo para aquellas mujeres que están en el rango de edad de los 50 o más.

Y es que si bien la joven estadounidense que se mudó momentáneamente para la llamada “Ciudad luz” forma parte del eje conductor de toda la trama, también se le dio un especial énfasis al rol de Sylvie, la implacable jefa que además de carácter demostró que tiene mucho estilo y no le teme al qué dirán.

Esto viene dado por el especial protagonismo que tomó su personaje en esta entrega. Con ello, las mujeres de 50 años o más no solo se sintieron a gusto, sino que las motivó a no sentirse abrumadas u opacadas, pues este personaje demostró que no solo se puede ser exitosa en lo profesional, sino también en el amor.

Cómo el personaje de Sylvie en ‘Emily en París’ visibiliza a las mujeres de 50 demostrando que son exitosas incluso en el amor

Sylvie inicialmente fue vista en Emily en París, como una de las jefas más odiadas y que, de una u otra forma, sentía celos ante la llegada de esta chica que tenía innovadoras ideas y que, en ocasiones, solía opacarla. Pero, en esta temporada, la temida jefa no solo demostró que a sus 50 años está mejor que nunca, sino que aún tiene mucho para dar sobre todo en su ambicioso trabajo y en el plano amoroso.

Y es que se pudo apreciar como esta mujer destacó por su sofisticación, elegancia, audacia y sobre todo por no temerle al amor que le llegó de forma inesperada a a través de un apuesto chico, muchos años menor, pero que le dio la importancia y respeto que se merece.

Esto le trajo muchos comentarios y señalamientos, pero aún así, esto no la derrumbó ni mucho menos le hizo doblegarse ante la sociedad y ante sus adversarios quienes calificaron de absurdo esta relación que se dio de forma natural y que además le hizo revivir los mejores momentos de su juventud.

Sylvie también tuvo como misión visibilizar a quienes en ocasiones sienten temor en expresar sus sentimientos y sostener una relación que hay quienes consideran inapropiada. Además, demostró que la mujer a cualquier edad puede ocupar los más importantes cargos, pero sobre todo, que no le temen a empezar de cero, pues al final de la segunda temporada se puede ver cómo esta mujer tan aguerrida renuncia a su trabajo de siempre y decide comenzar una empres junto son sus fieles aliados.

También dictó cátedra de estilo, así como de seguridad, pese a los momentos de debilidad que tuvo ante las adversidades que se le fueron presentando. Pese a ello, se mantuvo firme y no dudó en estar siempre impecable de pies a cabeza, pues sus outfits también impactaron y complementaron sus escenas motivadoras y repletas de superioridad. Además, supo demostrar cómo es dueña de su identidad y femineidad.