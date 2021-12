Aislinn Derbez muestra lo cruel que pueden ser las falsas vidas de redes sociales

Las redes sociales se han encargado de tergiversar la realidad de muchas personas. Entre filtros y perfección ha quedado sumida la sociedad que parece tener una vida sin problemas.

Pero no todo es como se pinta en las fotos y encuentros perfectos y Aislinn Derbez lo tiene claro. La actriz habló sobre como las personas se muestran tan alejadas de la realidad.

Enfocada en ser más humana y acompañar a sus seguidores en sus problemas diarios, la artista opinó al respecto.

Aislinn recalcó algunas de las desgracias que se viven actualmente y que la gente oculta con poses y encuentros perfectos.

View this post on Instagram

Incluso reflexionó al respecto enviándoles un lindo mensaje a sus seguidores.

Para concluir decidió interactuar con sus fans sobre como pasaron las Navidades y algunas historias eran dolorosas.

“Fue mi primera navidad sin mi abu, solo cenamos y cada quien a dormir :( ah y nadie me escribió feliz navidad”, “Mi navidad fue después de quimioterapia. Solo estuve con mi marido y mi hija. No quería a nadie más, me siento pésima del estómago”, “Viendo tv sola en mi cama !!!! Con instantes de silencio y nostalgia por momentos amados y personas irreemplazables q ya no volverán y confiando en q vendrán diferentes q reconforten los actuales”, son algunos comentarios que le dejaron.

— Internautas