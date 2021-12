El Grinch es catalogada como una de las películas navideñas que no pierde vigencia y que de una u otra forma hay quienes no la pasan por alto durante estas fechas, pero si eres de los que gusta ver nuevas propuestas, no pierdas de vistas estos títulos que ha sumado Netflix recientemente en su catálogo de entretenimiento.

En cada una de ellas encontrarás drama, romances, acción, humor, pero sobre todo la esencia navideña que no puede faltar, ya que si en algo se ha apoyado esta plataforma streaming es en ofrecer nuevas tramas originales en las que hay para todos los gustos y géneros, ya que cada vez más se hace énfasis en la inclusión y apoyo incluso a la comunidad LGBTQ+, pues “Soltero hasta Navidad”, sorprendió gratamente a la audiencia tras su estreno.

Así que no dudes en reunir a la familia para pasar este 25 de diciembre en la comodidad de tu hogar y disfrutando de la magia que envuelve la Navidad a través de un entretenimiento sano y lleno hasta de mensajes motivadores y aleccionadores para todos.

Películas navideñas de Netflix para celebrar en familia

Durante este 2021 Netflix ha sorprendido con una gran cantidad de películas navideñas en las que hay cabida para todos, pues existe una gama de títulos que te sorprenderán. Aquí podrás elegir desde las clásicas tramas románticas, hasta las más familiares e incluso las más novedosas en las que sus protagonistas son una pareja gay que finalmente se dan cuenta que son el uno para el otro.

Así que no lo dudes más y organiza un maratón de producciones que apoyen la esencia de estas festividades y disfruta además de la compañía de los tuyos:

Que duro es el amor

Esta es una de las producciones más esperadas en este 2021, pues uno de sus protagonistas Darren Barnet forma parte de ella asumiendo un rol de chico guapo, pero al que le usurpan su identidad para conquistar a una chica que fue capaz de cruzar el país para conocerlo en persona y darse cuenta que no fue él, sino el chico menos popular y agraciado físicamente quien conquistó a la periodista que solo iba tras una historia feliz, porque ya estaba cansada de publicar experiencias repletas de fracasos amorosos.

Soltero hasta Navidad

Esta es otra de las películas que agradó al público, pues además de ser muy inclusiva al tener como protagonistas a dos chicos, muestra cómo ambos viven sus mundos llenos de ilusiones, decepciones e incluso de aceptación entre sus familiares y entorno. Es una película para disfrutar en Navidad, pues además muestra cómo el amor es capaz de transformarlo todo y éste puede estar más cerca de lo que muchos se imaginan.

Amor de calendario

Aquí los protagonistas se encargan de demostrar lo que muchos sienten cuando llegan estas festividades sin la compañía de una pareja y son cuestionados por sus familiares. Es por ello que Sloane decide contratar a un chico muy apuesto para que sea él quien la acompañe en Navidad y todas las fechas en las que suele reunirse con quienes la catalogan como la solterona y amargada. Pero, lo que nunca se imaginan ambos es que un sentimiento empieza a nacer en ellos hasta el punto de darse cuenta que son el uno para el otro.