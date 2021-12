Mariah Carey tiene el look de invierno más glamuroso con puffer jacket metálica

Si hay algo que caracteriza a la cantante Mariah Carey, además de su incuestionable talento musical y prodigiosa voz, es su glamuroso estilo a la hora de vestir para cualquier ocasión.

Ya sea sobre la alfombra roja, el escenario o en una salida casual, la intérprete de 52 años siempre deslumbra en atuendos repletos de brillos, femineidad y elegancia.

Y, durante sus recientes vacaciones familiares en Colorado, la estrella no ha defraudado. Al contrario, ha brillado en fabulosos conjuntos casuales con los que, aparte de lucir sensacional, impone moda.

Así lo hizo el pasado 22 de diciembre al salir junto a su novio, Bryan Tanaka, por las calles de Aspen en un look protagonizado por la chaqueta acolchada ideal para destacar en invierno.

Mariah Carey muestra cómo abrigarse con glamur en invierno

En la noche del miércoles, la luminaria fue captada junto a su pareja en un paseo durante el asueto por la temporada festiva luciendo sensacional en un estilismo casual ultra glamuroso.

El atuendo de la intérprete de All I Want for Christmas Is You estaba protagonizado por una glamurosa puffer jacket plateada de cuello embudo firmada por la maison francesa Lanvin.

La elegante chamarra de efecto aluminio estaba rellena de plumas y presentaba una capucha removible y enrollable adornada con ribete de piel. Así como también bolsillos con cremallera.

Aunque la cantante la llevó de manera convencional, la lujosa prenda metálica además posee tirantes ajustables en el interior para cargarla como mochila a donde quiera que se vaya.

Carey combinó la pieza ideal para hacer frente al clima helado derrochando estilo con un par de pantalones negros ajustados a su curvilínea figura.

Asimismo, completó el look con un fastuoso par de botines negros con tacón alto, cordones, lengüeta de piel y adornados con estoperoles para dar pasos de estilo en la localidad.

Aunque hasta ahí el atavío era bastante llamativo, la estrella elevó el glamur al máximo con un lujoso bucket hat de Prada recubierto por completo con cristales.

Por último, durante su paseo romántico con el coreógrafo de 38, la madre de dos se mantuvo segura ante la pandemia llevando un cubrebocas negro repleto con diamantes a juego.

El garbo natural que Mariah Carey rezumó se repotenció con su beauty look, luciendo un maquillaje de ojos cargado y su melena rubia suelta en ondas glamurosas.

De acuerdo a Daily Mail, en la cita casual, los tórtolos recorrieron de la mano las lujosas tiendas de Aspen y se tomaron una foto juntos para capturar el tierno momento.

Aunque salió en solitario en esta oportunidad, la pareja está de vacaciones con los hijos de la cantante con exesposo Nick Cannon, los gemelos Moroccan y Monroe, de 10 años.

All I Want for Christmas Is You alcanza las mil millones de reproducciones

Asimismo, si bien se encuentra en sus días de descanso por la época de Navidad, la diva del pop no deja de cosechar éxitos con su carrera musical.

De hecho, también el miércoles, celebró en Instagram que All I Want For Christmas Is You llegó a las mil millones de reproducciones en Spotify esta temporada navideña.

“¡Gracias Spotify, #lambily y todos los que transmiten esta canción para agregar un poco de festividad a la temporada!”, expresó al pie de una foto en donde posa ataviada en el outfit antes descrito junto a su placa de reconocimiento por parte de la plataforma.

“¡Realmente aprecio todas y cada una de estas mil millones de transmisiones!”, concluyó la empresaria para festejar el éxito del popular tema estrenado en 1994.