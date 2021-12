Dakota y Elle Fanning derrochan estilo en looks monocromáticos

A pesar de ser hermanas, Dakota y Elle Fanning se dejan ver juntas de manera muy esporádica, pero cuando lo hacen, acaparan las miradas con su complicidad y particular sentido de la moda.

Así lo hicieron el pasado lunes 20 de diciembre al salir de shopping previo a la Navidad luciendo sensacionales en looks monocromáticos ideales para la temporada.

Dakota y Elle Fanning dan clases de estilo durante una salida casual

Durante horas del día, las Fanning fueron captadas derrochando estilo mientras disfrutaban de batidos rosa en medio de sus últimas compras navideñas en Studio City, Los Ángeles.

Mientras visitaban las tiendas del vecindario, las actrices de The Nightingale dieron clases de moda con sus outfits para la salida, por supuesto, cada una acorde a sus gustos personales.

El look de Dakota

Dakota, quien es la mayor con 27 años, rezumó elegancia en un look total black encabezado por un sofisticado abrigo con paneles acolchados y femenino cuello Peter Pan de Ganni.

La actriz de Once Upon a Time in Hollywood combinó su chaqueta de poliéster reciclado con un par de skinny jeans y fabulosas botas de combate de cuero firmadas por Prada; informó Daily Mail.

Elevó su look monocromo como lo hacen las grandes prescriptoras de moda: con una bolsa de diseñador. En su caso, apostó por un diseño en blanco de Bottega Veneta para contrastar.

Como toque final a su apuesta de moda simple, básica y estilosa, la estrella lució unas glamurosas gafas de sol oscuras y llevó su melena semirrecogida con un lindo lazo rojo.

La apuesta de Elle

Elle, por su parte, lució para la salida un atuendo igual de elegante, pero con un aire más femenino, en una paleta totalmente opuesta a la de su hermana mayor.

La estrella de 23 años, quien se ha consolidado como un referente de moda con sus estilismos, se enfundó con una distinguida maxifalda blanca y un elegante suéter color crema.

La protagonista de The Great remató su ensamble en colores coordinados con botas holgadas de cuero negro con tacón grueso y punta cuadrada. Así como también, una minibolsa a juego.

Siguiendo el ejemplo de Dakota, la joven cargó sofisticadas gafas oscuras sobre su cabeza. En cuanto al peinado, llevó su melena rubio platino recogida en un moño alto effortless chic.

Por supuesto, el dúo originario de Los Ángeles no olvidó llevar cubrebocas en el paseo de compras para protegerse de un posible contagio con alguna de las variantes de covid-19.

De esta manera, mientras compartían tiempo de calidad, Elle y Dakota Fanning no solo comprobaron que llevan en la sangre el talento y la pasión por la actuación, sino también el estilo y el garbo natural.