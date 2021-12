Silvia Pinal: esta es la última voluntad de la legendaria actriz

Desde hace ya muchas décadas, Silvia Pinal es uno de los íconos más grandes de la industria del entretenimiento en México, además, es la matriarca de una de las familias más importantes del arte en el país. Lamentablemente, hace poco se ha anunciado que la “Diva de México” ha sido hospitalizada y está en estado grave.

Silvia Pinal es una de las actrices más importantes en la historia de la industria cinematográfica en México y toda Latinoamérica, es ampliamente reconocida por su trabajo con el legendario director de cine español Luis Buñuel, con el cual trabajó en las películas “Viridiana”, “El Ángel Exterminador” y “Simón del desierto”. Además, fue senadora del Senado de la Unión.

Ante la complicada situación de salud de Silvia Pinal, ella misma ya ha dejado claro cuál es su última voluntad

El martes 21 de diciembre de 2021 México se despertó con una abrumadora noticia, la “Diva de México” acaba de ser hospitalizada de urgencia y esperaba tratos médicos. Su hija, Alejandra Guzmán no tardó en hablar públicamente de la actual situación de salud de su madre, cosa que hizo en el programa matutino Venga la Alegría.

Durante su participación en el éxito show de televisión, Alejandra Guzmán aclaró que en un principio su madre había sido ingresada al hospital debido a hipotensión además de una arritmia cardiaca, pero posteriormente se le diagnosticó el contagio de Coronavirus, lo cual encendió las alarmas de los médicos al instante.

Por suerte para todos sus fanáticos, desde lo sucedido el día 21 de diciembre, se ha informado también que los signos vitales de la actriz se encuentran estables, además de que ella está en un estado de consciencia total, lo cual, si bien en primera instancia es algo bueno, no ha hecho que sus médicos bajen la guardia ante una posible recaída.

Evidentemente, está grave situación de salud ha causado una enorme preocupación parte de los amigos y familiares de la actriz de 90 años de edad, por lo que muchos de ellos preparándose para lo peor, rememoraron la ocasión en la que Silvia Pinal comentó cuál sería su última voluntad además de dar detalles sobre su testamento.

La misma Silvia hizo público cual era su último deseo en 2019, durante la celebración del aniversario de 30 años del programa de radio Todo Para la Mujer, que conduce la periodista Maxine Woodside. Durante el evento la “Diva de México” bromeo al decir que su último deseo terrenal antes de morir sería que le cante Luis Miguel.

“¡Órale nieto, no te arrugues!” Bromeó la actriz, quien luego hizo varias bromas recordando al padre de Michelle Salas, su bisnieta. Por supuesto, los medios cuestionaron la posible reunión que tendría con él a lo que Silvia respondió entre risas “No... ese día explota la bomba. No, no, no. yo no hago reuniones peligrosas”, no sin antes hacer mención a la gran cantidad de talento dentro de su familia.

Según Silvia Pinal su testamento ya estaría listo desde hace varios años

En el mismo evento de aniversario de Todo Para la Mujer la actriz, que en ese entonces tenía 88 años, se tomó el tiempo para aclarar qué su testamento ya estaba listo, cosa que había querido adelantar para así no generar ningún tipo de problemas entre sus hijos en caso de fallecer.

Pinal concluyó: “Nos vamos a quedar con lo mismo todos... Yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer madre, yo voy a estar viéndolos nada más”.

