¿Quién es Tara Wilson? La esposa de Chris Noth, estrella de Sex and the City acusado de abuso sexual

El actor estadounidense Chris Noth es una de las caras más reconocibles de la televisión de su país, tiene una larga carrera llena de exitosas participaciones en diferentes series de televisión, pero recientemente, su mundo y su matrimonio con Tara Wilson se ha venido abajo luego de acusaciones de dos mujeres por supuesto abuso sexual.

Desde el escandalo Weinstein la industria del entretenimiento en Estados Unidos se ha vuelto una cacería de brujas en búsqueda de justicia para las víctimas de abuso y acoso sexual, el cual durante muchos años ha afectado a miles de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de dicha industria, entre uno de los últimos acusados se encuentra el actor de Sex and The City.

Tara Wilson, la esposa del actor de Sex and the City y La Ley y el Orden, quien recientemente fue acusado de abuso sexual

Noth le dio vida a uno de los personajes más icónicos de la popular serie Sex and the City, su papel como Mr. Big le dio una enorme fama a nivel internacional, por lo que se esperaba que con el regreso de la serie con la secuela “And Just Like That…” el actor tuviese un renacimiento en su carrera, nada más alejado de la realidad.

Hace poco dos mujeres se pusieron en contacto con el medio especializado en celebridades y entretenimiento The Hollywood Reporter para hacer denuncias sobre supuesto abuso sexual del cual Chris Noth sería perpetrador, esto ocurrió poco después de la gran polémica debido a la prematura muerte de Mr. Big en la nueva entrega de Sex and the City.

Según la prensa, el matrimonio de Chris Noth con Tara Wilson estaría pendiendo de un hilo luego de las fuertes acusaciones, en las cuales una de las mujeres, identificada como Lily contó cómo el actor la agredió sexualmente en su apartamento en Nueva York y le dijo que su matrimonio era una “fachada” y que “La monogamia no es real”.

De acuerdo con varias fuentes, Noth y Wilson se conocieron en 2001 mientras ella trabajaba como mesera en el prestigioso restaurante de Nueva York, The Cutting Room, del cual él mismo era uno de los propietarios. A pesar de la inmensa diferencia de 27 años entre ambos, presuntamente generaron química al instante.

Tara Wilson, quien nació en Vancouver, Canadá, habló sobre su relación con la revista canadiense Macleans, en la entrevista la también actriz dejó claro que, durante los primeros años de relación los dos tenían una mecánica de pareja un tanto disfuncional y terminaban constantemente para volver a juntarse al cabo de poco tiempo.

“Al principio, diría que rompimos cada dos semanas. Luego fue cada dos meses. Entonces fue cada seis meses” dijo Wilson en 2008. A pesar de esta inestabilidad, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo el mismo año, pero ni siquiera con esto lograron consagrar su relación, ya que acabarían por casarse años después en 2012.

El futuro del matrimonio entre Chris Noth y Tara Wilson pende de un hilo

Wilson y Noth han aparecido juntos en pantalla en un par de ocasiones, la más recordada de estas fue en 2009, cuando la pareja apareció en la película “Frame of Mind”. Ahora, luego de las acusaciones de abuso sexual contra su esposo, Tara se ha encerrado en su casa en la costa oeste junto a sus hijos.

Además de esto, recientemente algunos medios han logrado captar a la actriz sin su enorme anillo de matrimonio, el cual lucía felizmente en el estreno de “And Just Like That”.

