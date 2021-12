Nicole Kidman confesó que ha sido rechazada por su edad en el cine y la televisión

En una sociedad que alaba la belleza y la juventud eterna, atravesar la brecha de los 40 años es muy difícil para miles de mujeres. En especial, si están dentro de la industria de Hollywood, como lo confesó Nicole Kidman.

A sus 54 años es una de las estrellas más cotizadas del cine y la televisión, pero cuando empezó a envejecer tuvo que soportar rechazos y muchas puertas cerradas por dejar de encajar en los patrones de belleza impuestos.

Nicole Kidman revela el rechazo que sufren las mujeres por su edad

La actriz se sinceró sobre la presión que ha sentido con el paso del tiempo para mantenerse vigente y haciendo lo que ama en una reciente charla para Dujour, citada en Hola.

“Necesitas tener piel dura”, comenzó diciendo. “Hay un consenso en la industria que como actriz, de unos 40 años, estás acabada”, agregó.

A todo esto se le suman los sacrificios que una mujer debe hacer para lucir de determinada manera y así seguir siendo tomada en cuenta, algo que no le sucede a los hombres con frecuencia.

“Nunca me senté en una silla y escuché a alguien decir ‘Ya pasaste tu fecha de caducidad’, pero he tenido veces en las que te rechazan y te cierran la puerta”, añadió.

Precisamente, en una de sus recientes películas le tocó llevar a la pantalla ese rechazo, titulada Being the Ricardos, en la que comparte crédito con Javier Bardem.

“Hay una escena en la que dicen ‘Tienes 39, y eso eso todo. Ya se terminó para ti’. Conozco ese sentimiento. Me pasó algo así. Y es como ‘Ok’. Alrededor de la misma edad y dije: ‘Dios, eso es algo... conozco ese sentimiendo profundamente’”, reveló.

“He estado en esta industria durante décadas, y me han ‘acabado’ más de una vez (...) Me sentía frustrada con la idea de que me dijeran ‘Bueno, eso es todo. Ya pasaste tu periodo en el que todo va a estar bien y ahora estás en tus 40s y no estamos tan interesados con tu narrativa o tus ideas o sobre cómo eres como mujer o persona’”, finalizó.