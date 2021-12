Mi pobre angelito: así luce ahora Kate, la madre de Kevin, a 31 años de la película

Al hablar de esos clásicos del cine que no pueden faltar en un maratón de películas navideñas es imposible no mencionar Mi pobre angelito.

Cada año en Navidad, desde su estreno en 1990, el icónico largometraje protagonizado por el entonces infante Macaulay Culkin cautiva a las audiencias con su emocionante y cómica historia.

El filme, dirigido por Chris Columbus, se centra en las hazañas de Kevin McCallister, un niño de 8 años que debe defender su casa de un par de ladrones luego de quedarse solo en Navidad.

No obstante, el pequeño no fue el único que vivió toda clase de insólitas aventuras durante las fiestas navideñas. También lo hizo su angustiada madre Kate McCallister.

En la cinta, como recordaremos, Kevin es olvidado por su familia en casa a causa del apuro que tenían para no perder el avión que los llevaría a Francia para celebrar la Navidad.

Los McCallister no se dan cuenta de la ausencia del pequeño del clan sino hasta que se encuentran a bordo de la aeronave con destino a París.

Al aterrizar, descubren que es imposible abordar de inmediato un vuelo de regreso a su casa en Chicago y deberán esperar algunos días para volver a su casa.

La familia llama a la policía local y los oficiales no hallan a Kevin en la residencia. Ante la situación, su madre decide volver por cualquier medio y lo más rápido posible a casa.

Así es que se embarca en su propia aventura por su hijo, tomando un vuelo que la deja en Pensilvania, en donde comenzará un viaje por tierra rumbo a Chicago con una banda de polka.

Al final, luego de que Kevin vence a los maleantes que querían robar su casa, Kate entra a su hogar y se reencuentra con el niño. Poco después, la familia entera llega para celebrar.

Detrás de este personaje, estuvo impecable la actriz Catherine O’Hara, quien en ese entonces ya era una intérprete con varios años de trayectoria actoral a sus espaldas.

Desde entonces, han transcurrido 31 años en los que mucho ha cambiado en la vida de la talentosa actriz canadiense-estadounidense.

El cambio de Kate McAllister, la madre de Kevin en Mi pobre angelito

En la actualidad, O’Hara tiene 67 años; su aspecto ha cambiado con el paso del tiempo, pero sigue luciendo tan hermosa como en la cinta y continúa brillando en la industria del entretenimiento.

Tras su destacada participación en Mi pobre angelito, la galardonada actriz y humorista ha proseguido expandiendo su trayectoria en el cine y la televisión.

En la gran pantalla, desde la última vez que encarnó a Kate McAllister, ha formado parte del elenco de más de 40 producciones cinematográficas.

El mejor lugar del mundo (2009), Ámame o muérete (2010), The Right Kind of Wrong (2013) y El recuerdo de Marnie (2014) son algunos de los filmes en los que ha trabajado.

Dentro del cine, ha destacado especialmente como actriz de doblaje, prestando su voz en exitosos largometrajes animados.

El extraño mundo de Jack (1993), Chicken Little (2005) y The Addams Family (2019) son cintas en las que se ha desempeñado solo con su voz; según Imdb.

Un gran recorrido en televisión

Por otro lado, en la pantalla chica, también se ha construido una notable trayectoria las últimas tres décadas participando en más de 30 proyectos televisivos.

Uno de los más destacado es la serie Schitt’s Creek, en donde encabezó la historia en la piel de Moira Rose desde 2015 hasta 2020.

Gracias a su actuación en esta historia, ganó el Globo de Oro y el Emmy a la mejor actriz en una serie de comedia el año pasado.

Su último trabajo para televisión fue en Los héroes del apocalipsis (2020-2021), un programa animado de Netflix en donde nuevamente fungió como histrionisa vocal.

Actualmente, la estrella sigue imparable y se encuentra esperando el estreno de Argylle en 2022, un thriller de espías en donde comparte créditos con actores como Henry Cavill.

En cuanto a su vida personal, la artista nacida en Canadá se encuentra muy enamorada de su esposo, Bo Welch, con quien está casada desde hace 29 años.

Junto a su galán, la eterna Kate McAllister de Mi pobre angelito tiene dos hijos que son su motor de vida: Matthew y Luke, nacidos en 1994 y 1997, respectivamente.