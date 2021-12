Así han crecido: el antes y después de los hijos de Kim Kardashian

Kim Kardashian trajo al mundo a cuatro hijos producto de su relación con Kanye West: North, Chicago, Psalm y Saint, quienes han crecido a ojos del público a través de su reality show y las redes sociales.

Sin embargo, cada vez que aparecen es una sorpresa comprobar lo rápido que han crecido y lo mucho que se van pareciendo a sus progenitores, de quienes asumirán una gran herencia de talentos, fama y fortuna.

El antes y después de los hijos de Kim Kardashian y Kanye West

North West

La pareja debutó en la crianza en 2013, dándole la bienvenida a su pequeña que ya tiene 8 años y poco a poco se está convirtiendo en una celebridad con su estilo y sus ocurrencias.

Un año después de su llegada, Kim y Kanye decidieron pasar por el altar y conformar una familia con tres hijos más, de los cuales dos vinieron mediante vientre en alquiler por problemas de salud de la socialité.

Saint West

Precisamente, le siguió su primer varón, quien tiene hoy 6 años de edad. Nació en California y los fans del clan familiar aseguran que es muy parecido a su papá rapero y empresario.

“¡Mi bebé Saint cumple seis años hoy! No hay nadie como tú, con tu sonrisa y tus habilidades para la negociación. No he conocido a nadie que se tome tan en serio Roblox”, bromeó Kim Kardashian en redes sociales hace pocas semanas.

Chicago West

“Chi chi”, como le dicen en casa, ya tiene 3 años. Pese a su corta edad, la niña ya derrocha mucho sentido de la moda y una gran similitud a los rasgos de Kim, que incluso la llama “su alma gemela”.

Psalm West

Con solo dos años, el más pequeño integrante de la familia arrebata suspiros con su sonrisa y ojos brillantes. Para la modelo, su padre reencarnó en su bebé. Su nombre deriva de la palabra ‘salmo’, como los cinco libros de poesía religiosa hebrea.