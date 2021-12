Adamari Lopez quiere seguir disfrutando de la soltería y se dará su tiempo para encontrar un nuevo amor

Adamari Lopez enfrentó un 2021 lleno de transformaciones y dando lecciones de amor propio al preferir su bienestar emocional y decidir divorciarse de Toni Costa.

Después de una década juntos la pareja le puso fin a su matrimonio que le dio la bienvenida a su pequeña Alaia, desde entonces la conductora de ‘Hoy Día’ ha estado enfocada en mejorar su aspecto físico y mostrar su mejor versión.

Sin embargo, muchos le han preguntado sobre si estaría dispuesta a abrirle nuevamente las puertas al amor.

La puertoriqueña ha decidido abrazar su proceso de aprendizaje y de crecimiento por lo que asegura que seguirá un tiempo disfrutando de la soltería.

“No creo que sea le momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no se estar bien”, dijo.

— Adamari Lopez