Tatiana fue hospitalizada de emergencia, ¿qué enfermedad padece?

Tatiana Palacios Chapa, mejor conocida como la ‘Reina de los Niños’ fue llevada de emergencia a un hospital en Chihuahua, tras enfermarse en un vuelo rumbo a Ciudad Juárez.

Así lo dio a conocer la interprete a través de varias fotografías en sus redes sociales, donde se le puede ver siendo trasladada en camilla y bajando de una ambulancia hacía el hospital.

Aseguró que: “uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve… comí un sandwich de camino al aeropuerto a CDMX, todo el vuelo de 2 horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa y aterrizando en CD Juárez me llevaron al hospital”.

La cantante tuvo que ser tratada con suero, antibióticos y otros medicamentos para aliviar el intenso dolor que le provocó la infección y estar lista por la tarde para dar un show privado.

La ‘Reina de los Niños’ aseguró que “la vida del artista parece glamorosa, pero lo qué pasa detrás son cosas como correr un kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena, es parte del show... todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar y sentir su cariño!!!!”.

Hay que recordar, que la actriz y también presentadora mexicana, dio a conocer hace un par de años en su cuenta de Instagram que sufrió de parálisis fácil del lado derecho de su rostro, condición que tomó con humor, ya que dijo: “si me ven medio chueca no se asusten, se me va a quitar”.

Tatiana padeció la parálisis a consecuencia de una baja de defensas, por no descansar lo suficiente y por los contratantes cambios en el clima. Sin embargo, fue atendida en un Hospital en Estados Unidos, donde le indicaron que con terapia podría rehabilitarse.