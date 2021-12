Rebel Wilson habría encontrado el amor en este guapo tenista

Parece que Rebel Wilson cerrará su año con broche de oro, porque después de haber culminado este año su transformación emocional y física, que la llevó a perder más de 30 kilos, habría encontrado un nuevo amor.

Según medios internacionales, todo apunta a que se trata del tenista australiano, Matt Reid. De hecho, la presunta pareja ya hizo su primera aparición pública durante los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión, donde se les vio sonrientes.

Hace meses, la actriz de Pitch Perfect manifestó el anhelo de tener pareja, por lo que la vida parece haberle concedido el deseo tras finalizar su anterior relación con el empresario, Jacob Busch, en marzo.

“En este momento me estoy tomando un descanso, trato de ver si sucede de manera natural o a través de amigos”, dijo la artista de 41 años entonces. “Actualmente estoy soltera. Todavía no he conocido a mi media naranja pero no pierdo la esperanza”, agregó.

¿Quién es Matt Reid, el deportista con el que relacionan a Rebel Wilson?

De acuerdo con Hola, en esa presentación ambos estuvieron juntos todo el evento. Ella escogió un minivestido negro de Balmain y él, de 31 años, un traje de sastre blanco con el que combinaron sus atuendos.

Reid sigue siendo tenista profesional, aunque su ranking más alto a nivel individual fue el puesto 183, alcanzado el 3 de febrero de 2014. Toda su vida se la ha dedicado al deporte blanco, el cual practica desde los 16 años.

Le fue ofrecida una beca para la Academia de Nick Bollettieri en Florida cuando tenía 15 años y desde entonces su carrera fue en ascenso, pese a que es mayormente conocido en su país.

Reid actualmente ocupa el puesto 85º de dobles de la clasificación de la ATP. De momento no se saben mayores detalles sobre su vida amorosa.