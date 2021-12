Qué dijo la mamá Zoraida Gómez sobre el beso que su hija le dio a Vicente Fernández

Tras la muerte de Vicente Fernández, la actriz Zoraida Gómez causó controversia en las redes sociales, luego de compartir una foto junto al cantante, asegurando que él le dio su primer beso, cuando ella todavía era una niña.

La imagen fue publicada por medio de sus historias de Instagram, acompañada del mensaje: “Tu me diste mi primer beso, siempre me acordaré de ti, gran artista y gran ser humano”.

Lo que provocó muchos comentarios encontrados, pues mientras unos atacaban a “Chente”, otros criticaron a Zoraida por compartir ese momento en medio del luto de la familia.

Ahora, la mamá de la artista, Melissa Sánchez, dio su opinión sobre lo ocurrido y justificó la acción asegurando que él así “besaba”.

“Él siempre besa en la boca. El señor así besaba a todo el mundo, a todo el que se dejaba, yo nunca me dejé, pero si no me hubiera besado igual. Él besaba a todo el mundo así, niños, grandes, chicos, viejos”, expresó la mamá de Zoraida.

Incluso, recordó cuando Vicente besaba a su hijo Alejandro.

En 1991, Eleazar Gómez, hermano de Zoraida, fue parte de la película “Mi querido viejo”, por lo que es posible que hubieran coincidido en aquella producción.

Por otro lado, la mamá de los actores también fue criticada en redes sociales, luego de que fue cuestionada sobre lo ocurrido entre Eleazar y la modelo peruana Tefi Valenzuela.

Pues recordemos que el artista fue acusado por su entonces novia de intentar estrangularla y golpearla, por lo que fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC).

Gómez pasó cinco meses en la cárcel y salió bajo libertad condicional; además, tuvo que ofrecer una disculpa pública.

Ahora doña Melissa compartió su sentir con esta situación, generando muchos comentarios en contra.

Aseguró que ella considera que todo lo que ocurrió fue “preparado”. “Se valió de algo, yo pienso”, añadió.

También contó que a ella, Tefi no le dio una buena impresión cuando la conoció.

“Yo el día que la conocí no me cayó nada bien, algo traía que no me cayó nada bien. Y la vi nada más un rato y con un rato me bastó, no me dio buena espina, como cuando tú ves a alguien y se te retuerce el estómago”, dijo doña Melissa.