Jennifer Garner visita la Casa Blanca al mejor estilo de Jacky Kennedy con opulento look de princesa

Jennifer Garner decidió no darle importancia a los comentarios de Ben Affleck sobre su matrimonio y apareció con la sonrisa que la caracteriza en la Casa Blanca.

La actriz dio su primera aparición luego de las polémicas declaraciones de su exmarido quien aseguró que se hundió en el alcoholismo durante su matrimonio con Garner, aunque días después aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas.

A sus 49 años, la famosa sigue derrochando estilo y elegancia en sus apariciones.

El look glamoroso de Jennifer Garner para la Casa Blanca

Al mejor estilo de la recordada Jacky Kennedy, Garner apareció para presentar ‘In Performance at the White House: Spirit of the Season’, un especial navideño que se dará en la Casa Blanca.

“Presentando In Performance at the White House: Spirit of the Season para PBS, junto a mi amiga, la Primera Dama, fue un absoluto honor. Lleno de favoritos de la temporada por nuestros más amados artistas, el especial de esta noche añadirá significado a tu época de fiestas, lo prometo”, escribió Jennifer junto a una imagen en la que posó como toda una princesa. — Jennifer Garner

Para el momento la estrella de Hollywood apostó por un elegante vestido en verde, acorde a la temporada navideña, con una silueta estructurada y falda a la rodilla con volumen.

La prenda la adornó con un cinturón con hebilla en forma de moño, de Oscar de la Renta.

Para darle mayor estilismo a su outfit apostó por unos elegantes zapatos en negro con detalles de pedrería de la firma Roger Vivier con un precio aproximado de $34,000 pesos mexicanos.

Según se pudo ver en las historias de su glam squad, llevó un abrigo rojo en algunos momentos, como en su encuentro con Jill Biden, la anfitriona de la noche.