Hijo de Maca Tondreau reveló detalles de su propuesta de matrimonio

Hace unos días, Maca Tondreau celebró el compromiso de su hijo Gianpiero Sampieri con su pareja Valentina, con quien contraerá matrimonio próximamente. La presentadora dio a conocer el nuevo vínculo mediante una publicación en redes sociales, en la que destacó la relación de los jóvenes y expresó sus afectos hacia cada uno de ellos.

La famosa utilizó la misma plataforma que su hijo, quien había realizado el anuncio momentos antes. “Para siempre. Te amo muchísimo”, escribió junto a una fotografía en la que aparecía al lado de su novia, mientras esta lucía el anillo de compromiso.

Hijo de Maca Tondreau entregó detalles de su propuesta

A días de revelar su compromiso, el joven entregó detalles del momento en conversación con LUN. “Quería hacerlo en Año Nuevo, pero no me aguanté. Me entregaron el anillo el lunes (13) y casi se lo digo sin querer, así que llamé a mi mamá y le dije que lo haría al día siguiente”, contó.

“Apenas fue a buscar el anillo, decidió pedirle matrimonio a la Vale porque estaba con toda la ansiedad”, comentó Maca Tondreau, entregando los pormenores del hecho.

Consultado por el anillo, Gianpiero Sampieri reveló que quería algo muy específico. “Un solitario, pero también el signo infinito, y lo conseguí”, dijo. Además, se refirió al momento de la propuesta. “Esparcí pétalos de rosas en el centro del living. Porque justamente ahora no tenemos comedor. Preparé un risotto de zapallo y camarones, junto a una sangría”, señaló.

“Nos pusimos a comer, y justo se dio orgánicamente hablar de nuestra relación, de lo mucho que nos queremos. En medio de esa conversación, me arrodillé y le pregunté si se quería casar conmigo”, detalló el joven de 27 años.

El hijo de Maca Tondreau reveló que al principio, su pareja pensó que estaba bromeando. “No me creyó, pensó que era una broma hasta que le mostré el anillo y ahí ambos nos pusimos a llorar por harto rato”, confesó.