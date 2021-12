Esta fue la petición que Mara Patricia Castañeda le hizo a la novia de Vicente Fernández Jr.

Mara Patricia Castañeda ha dado una lección de profesionalismo y madurez luego de asistir al funeral Vicente Fernández y compartir con La nueva novia de Vicente Fernández Jr. quien fue su esposo por ocho años.

Castañeda cumplió con su rol de periodista además, de compartir con la que un día fue su familia y la cual le sigue guardando mucho cariño.

Fue la misma Doña Cuquita, viuda de ‘Don Chente’ quien la invitó a que se quedara a su lado durante el homenaje efectuado en la arena VFG.

Durante la reunión con los Fernández se pudo ver en un vídeo que su ex esposo le pidió a su novia Mariana González que saludara a la presentadora.

Aunque muchos lo tildaron como un momento incómodo, ellas demostraron todo lo contrario con un efusivo abrazo.

Seguidamente, Gonzáles le aseguró que tenía muchas ganas de conocerla y Mara le respondió con gratitud haciéndole una sorpresiva petición.

“Muchas gracias, Mariana. No dejes solo a Vicente, por favor”, fueron sus palabras.

De igual manera, Mara habló sobre la entrevista que le hizo a su ex marido durante el sepelio de su padre.

“Nada, no había nada qué decirnos. Le sorprendió encontrarnos en un momento laboral para mí, así lo entendió él y así lo entendí yo. Nunca nos habíamos visto públicamente desde que nos divorciamos... nos hablamos de vez en cuando, en mi cumpleaños. Pero lo que pasó, pasó. No se puede vivir con que ‘tú me dijiste, yo te hice’. La vida tiene que seguir, Vicente y yo seremos amigos siempre”, afirmó la periodista.

— Mara Patricia Castañeda