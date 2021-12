Carolina Herrera regala la clave para que la ropa no te haga lucir con años de más

Carolina Herrera sabe cómo lucir elegante, con clase y sofisticada sin mucho adorno.

La diseñadora se ha ganado el reconocimiento en la industria de la moda gracias al estilo pulcro y refinado que le aporta a cada una de sus piezas.

A sus 82 años la famosa ha dado una crítica a las mujeres que se niegan a envejecer y optan por vestir prendas joviales.

La venezolana ha creado un emporio desde 1980 con sus prendas llenas de estilo y perfumes atrapantes.

Herrera mencionó que cada mujer debe acoplarse a cada etapa de su vida, criticando de esta manera a quienes se niegan a envejecer y se aferran a la ropa juvenil.

“En el afán de esconder años, usan ropa que no es adecuada para su edad. No hay nada que envejezca más que vestirse de joven”, acentuó.

La creadora de prendas aseguró que no sigue las tendencias ni les interesan.

“No sigo tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo vestido igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón”, expresó.

— Carolina Herrera