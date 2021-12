Adamari Lopez presume su amor propio y la tildan de ‘sobrada’

Adamari Lopez ha sido objeto de críticas desde que inició su transformación física este 2021.

La presentadora se ha encargado de presumir su nueva silueta con looks despampanantes, además, de bromear con vídeos divertidos sobre las opiniones ajenas.

Este año ha sido un año decisivo para la artista pues no solo atravesó su separación con Toni Costa sino también se esforzó para lograr su mejor versión y conseguir su peso deseado por su bienestar físico y psicológico.

Con su actitud y esfuerzo, la presentadora de ‘Hoy Día’ ha remarcado lo poderosa que puede ser cuando se trata de mejorar por ella y por su hija Alaia.

A través de su cuenta en Instagram, demostró su amor propio y la seguridad con la que cuenta al asegurar que se cree lo que realmente es.

View this post on Instagram

“¿Qué yo me creo mucho?, yo me creo lo que soy. Si para ti es mucho, eso ya no es mi problema”, dice en el vídeo con audio de TikTok.

— Adamari Lopez