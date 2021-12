Tras acertada predicción: Kenita Larraín reveló lo que viene para el gobierno de Gabriel Boric

“Por la energía que viene de la tierra y esta renovación total, siento que va a ser alguien que nosotros no lo estamos considerando ahora. No es alguien conocido por muchos años en la política”. Estas fueron las palabras con que Kenita Larraín adelantó lo que se vendría en las elecciones presidenciales en Chile 2021. La predicción realizada en un capítulo de Así Somos fue interpretada como un triunfo para Gabriel Boric, quien arrasó en el balotaje y se convertirá en el presidente más joven en la historia del país.

En aquella oportunidad, la numeróloga descartó que el próximo presidente pudiera ser Joaquín Lavín, Daniel Jadue o Beatriz Sánchez. Tras las elecciones del pasado 19 de diciembre, los usuarios de redes sociales viralizaron el video y destacaron su gran acierto.

Kenita lo adelantó: es alguien nuevo, que no tiene tanta trayectoria en política :o pic.twitter.com/1V300TJQTl — Francisco🇨🇱🌳 (@Fran_abo) December 9, 2021

Luego que el registro reflotara en las distintas plataformas, Kenita Larraín se refirió a su acertada predicción. “Fue realmente increíble, pero yo siento que los números te permiten tener una conexión, el leerlos en conjunto y conectar a través de los números con una persona, te ayuda a canalizar”, señaló a Publimetro.

“No me acordaba que lo había dicho con esas palabras, en ese escenario. Hace menos de dos años los candidatos que sonaban eran otros, y Boric no aparecía por ninguna parte, entonces realmente también me sorprendí, no tenía cómo saber”, agregó.

Kenita Larraín lanzó predicción sobre el gobierno de Gabriel Boric

Consultada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, la numeróloga aclaró que independientemente de nuestro representante, el mundo experimentará grandes cambios. “Hay personas que están súper contentas y hay otras que tienen miedo de lo que va a pasar. Yo siento que si bien hoy con pandemia y cosas que han pasado, no estamos en el momento más luminoso, pero sí se viene mucha luz”, dijo.

En esa línea, dijo no estar segura de que se pueda cumplir el programa de gobierno del nuevo mandatario, “porque van a venir muchos cambios”. “El programa sirve para como está hoy, pero va a cambiar tanto el mundo, como el programa. Cualquier programa va a quedar obsoleto, van a venir muchos cambios, pero mucha luz”, explicó.

Por último, Kenita Larraín hizo un llamado de cara al nuevo ciclo. “Podemos unirnos y traer cosas realmente lindas, independiente del candidato que esté gobernando”, dijo.